渋谷に「コナズ珈琲」姉妹ブランド誕生へ！ 駅直結でモーニングからディナーまで楽しめる
ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の姉妹ブランド「goodNess（グッドネス」の1号店「goodNess渋谷」が、5月28日（木）にグランドオープン。渋谷駅直結の渋谷マークシティに、モーニングからランチ、ディナー、さらにはカフェやバー利用まで、幅広いシーンで使えるレストランが誕生する。
【写真】最高の1日の始まり 「goodNess渋谷」で提供されるモーニングがステキすぎる
■朝から晩までハワイを感じられる
今回誕生する「goodNess」は、全国に55店舗を展開するハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の姉妹ブランド。「コナズ珈琲」は、「いちばん近いハワイ」をコンセプトに、ロードサイドを中心とした立地で展開し、ハワイの空気感や食事を気軽に楽しめる場所として親しまれているが、今回オープンする「goodNess」では、「ハワイのご馳走」をコンセプトに、渋谷駅直結という利便性の高い立地に出店し、アルコールとともに食事を楽しめるダイニングレストランとして、新たな「コナズ珈琲」の楽しみ方を提案する。
1号店となる「goodNess渋谷」は、「渋谷マークシティ」の4階に出店。渋谷駅直結という利便性の高い立地で、日常のさまざまなシーンに寄り添い、営業時間は8時00分〜23時00分と長め。モーニングからランチ、ディナー、さらにはカフェやバー利用まで幅広いシーンに対応する。
メニューは、これまで「コナズ珈琲」で親しまれてきた料理を、「goodNess」ならではのダイニング仕様へとアレンジ。モーニングにはパンケーキやオープンサンド、ランチにはハンバーガーやロコモコ、ディナーにはハワイアンスタイルのステーキやガーリックシュリンプなど、時間帯に応じたラインナップを用意。アルコールメニューには、ワインをはじめ、ハワイらしいカクテルなどを取りそろえ、食事との相性にもこだわった。
空間は、オープンキッチンとバーカウンターを備え、随所にハワイらしいインテリアをあしらったデザインが特長。都心にありながらも、まるでリゾートへトリップしたかのような、非日常の特別感を演出する。
朝やランチタイムはコーヒーとともに、夜はワインをはじめとしたアルコールとともに。一日を通して、さまざまなシーンでハワイを感じるひとときを楽しめるだろう。
【写真】最高の1日の始まり 「goodNess渋谷」で提供されるモーニングがステキすぎる
■朝から晩までハワイを感じられる
今回誕生する「goodNess」は、全国に55店舗を展開するハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の姉妹ブランド。「コナズ珈琲」は、「いちばん近いハワイ」をコンセプトに、ロードサイドを中心とした立地で展開し、ハワイの空気感や食事を気軽に楽しめる場所として親しまれているが、今回オープンする「goodNess」では、「ハワイのご馳走」をコンセプトに、渋谷駅直結という利便性の高い立地に出店し、アルコールとともに食事を楽しめるダイニングレストランとして、新たな「コナズ珈琲」の楽しみ方を提案する。
メニューは、これまで「コナズ珈琲」で親しまれてきた料理を、「goodNess」ならではのダイニング仕様へとアレンジ。モーニングにはパンケーキやオープンサンド、ランチにはハンバーガーやロコモコ、ディナーにはハワイアンスタイルのステーキやガーリックシュリンプなど、時間帯に応じたラインナップを用意。アルコールメニューには、ワインをはじめ、ハワイらしいカクテルなどを取りそろえ、食事との相性にもこだわった。
空間は、オープンキッチンとバーカウンターを備え、随所にハワイらしいインテリアをあしらったデザインが特長。都心にありながらも、まるでリゾートへトリップしたかのような、非日常の特別感を演出する。
朝やランチタイムはコーヒーとともに、夜はワインをはじめとしたアルコールとともに。一日を通して、さまざまなシーンでハワイを感じるひとときを楽しめるだろう。