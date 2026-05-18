大谷映美里（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月17日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】指原プロデュース28歳美女「脚が綺麗すぎる」と話題のミニワンピ姿

◆大谷映美里、美脚際立つミニワンピ姿披露


大谷は「シー」「1日おやすみだったから行ってきたよ 楽しかった〜」とつづり、東京ディズニーシーでのプライベートショットを多数公開。スラリと伸びた脚が際立つ白いホルターネックのミニワンピースを着用し、ビジューで飾られたミニーマウスのカチューシャをつけた姿を披露した。また「キラキラのカチューシャ選んだらめっちゃ可愛かった」と、カチューシャを気に入ったことを説明している。

同投稿では、レンズがミッキーマウスの形のサングラスをかけている姿も見ることができる。

◆大谷映美里の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「オーラ半端ない」「お人形さんみたい」「カチューシャめっちゃ似合ってる」「こんな綺麗な人がいたら目立ちそう」「サングラスだけで変装大丈夫？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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