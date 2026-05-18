宮越虹海、“ありのまま”のナイスバディを披露
俳優でグラビアアイドルの宮越虹海が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】袋とじで“ありのまま”の姿を披露した宮越虹海
1997年10月17日生まれ 東京都出身の宮越は、高校卒業後、舞台俳優としてデビュー。“日本一えっちな幼なじみ”として、2017年からグラビア活動もスタートさせ、ギリギリなエロスを攻めるイメージDVDが好評を博す。昨年末にはファースト写真集『幼なじみ、脱ぎました。』（新欠片）が発売、フルヌードを披露している。
“袋とじ”で展開される今回のグラビア。“ありのまま”のT160・B88・W65・H92のナイスバディを見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは、エリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）。そのほか、豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈が登場する。
【写真】袋とじで“ありのまま”の姿を披露した宮越虹海
1997年10月17日生まれ 東京都出身の宮越は、高校卒業後、舞台俳優としてデビュー。“日本一えっちな幼なじみ”として、2017年からグラビア活動もスタートさせ、ギリギリなエロスを攻めるイメージDVDが好評を博す。昨年末にはファースト写真集『幼なじみ、脱ぎました。』（新欠片）が発売、フルヌードを披露している。
“袋とじ”で展開される今回のグラビア。“ありのまま”のT160・B88・W65・H92のナイスバディを見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは、エリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）。そのほか、豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈が登場する。