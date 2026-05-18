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¡ÖThule EnRoute Backpack 23L¡×¤Ï¡¢SafeEdgePC¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÅëºÜ¤·¤¿Work²Ù¼¼¤È¡¢ÂÑ¿åTPU¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÎLife²Ù¼¼¤Î2µ¤¼¼¹½Â¤¡£»Å»ö¤â¥¢¥Õ¥¿¡¼5¤ä½µËö¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤â°ì¤Ä¤Ç¤³¤Ê¤¹¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖThule EnRoute Backpack 21L¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤ä¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¸ÇÄêÍÑ¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤¿¡£½ÅÎÌ0.6Ô¤Î·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âµ¡Ç½¤Ê1µ¤¼¼¹½Â¤¤Î¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
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¡ÖThule EnRoute Sling Bag 2L¡×¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥Õ¥é¥Ã¥×ÅëºÜ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹À¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¹â¤¤À°Íý¼ýÇ¼À¤òÈë¤á¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
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Thule EnRoute Backpack 23L¡§1Ëü8480±ß
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