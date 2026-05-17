【魚座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『思い入れるものが変わるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
「これからはこれに力を入れていこう」というものを決めるようです。経験としては良さそうですが、違和感があったら直ぐに引き返しましょう。仕事や公の場では尊敬できないような人には自分の労力を注ぎたくない思いが強くなります。価値観の相違を感じやすいでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
一途さを見せようと頑張ります。けれど、自分の頑張りを気付いて欲しくて駆け引きも増やしてしまうようです。それでは相手の立場の方が有利になるでしょう。シングルの方は、内面が美しい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が変な雑学を習得しやすいです。
｜時期｜
5月18日 嫌なことをされる ／ 5月21日 気になる人が増える
｜ラッキーアイテム｜
腕時計
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞