出張の質を劇的に変える相棒。機能美を追求した【エース】のスーツケースが、ビジネスの移動を快適にする。Amazonで販売中！
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移動中のPC作業もスマートにこなす。洗練されたデザインが光る【エース】のスーツケースが、あなたの旅を支える。Amazonで販売中！
オンとオフをシームレスにつなぐ、洗練されたビジネススタイルのための次世代ラゲージ。15.6インチPCが収納可能なフロントポケットや、荷物量に応じて拡張できるエキスパンダブル機能を搭載。細部まで無駄のない構造で、出張や旅行の移動を強力にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フロントポケットには15.6インチのPCやA4書類を整理して収納可能。蛇腹式のドキュメントオーガナイザーも備えており、移動先での資料の出し入れが非常にスムーズだ。
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荷物が増えても安心なエキスパンダブル機能を搭載。マチ幅を広げることで容量を拡張できるため、帰りにお土産や書類が増えてしまった際にも柔軟に対応できる。
トップハンドルを抑えたフラットトップルーフ仕様により、本体上部をテーブルとして活用可能。移動中のちょっとしたPC作業や書類確認を快適に行える設計だ。
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不意な走行を防ぐキャスターストッパーや、旋回性に優れた双輪キャスターを採用。混雑した駅や空港でもストレスなく移動でき、快適な旅を約束する。
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