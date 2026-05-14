じわじわ日本でも…アメリカで大流行中の“新スポーツ”とは？ハワイ移住した元テレ朝アナが解説
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第46回は、ハワイで人気のスポーツ「ピックルボール」について解説します。（以下大木さん寄稿）
◆ハワイで大人気のスポーツピックルボールとは？
皆さん、「ピックルボール」というスポーツをご存じでしょうか？
半年前にハワイに引っ越してきて以来、驚くほど頻繁にこのスポーツを目にすることになりました。
ピックルボールはアメリカでここ数年、非常に人気を伸ばしているラケットスポーツ。テニス、卓球、バドミントンの要素を掛け合わせたような競技で、ルールがシンプルでラリーが続きやすいのが特徴で、老若男女を問わず楽しめるのが人気の秘訣。
全米プロピックルボール協会の調査によると、アメリカでは2023年時点で約5000万人が1回以上プレーしていると言われています。そして、今、このブームはじわじわと日本にも上陸中。テレビで特集される機会も増え、「最近始めた」という人を周囲で見かけることもあるかもしれません。
運動不足解消や新しいコミュニティ作りとしても注目されていて、まさに、次に来るスポーツとして存在感を高めています。
◆ハワイは“ピックルボール先進地”
特にここハワイでは、その熱狂ぶりがかなり印象的です。アメリカの中でも“ピックルボール先進地”と言われるほど人気が高く、街のあちこちでプレーしている風景を見かけます。
驚いたのは、公共スポーツ施設の変化。ハワイには誰でも利用できる広々としたパブリックコートが多くあるのですが、最近では、自治体の方針として、従来のテニスコートをピックルボール用に張り替える動きが加速しているんです。
ラケットスポーツの王道ともいえるテニスコートが次々とピックルボール仕様に変わっている。これは、いかに歴史的な出来事かと感じます。
実際、公園の案内をみると、「○○公園のコートを2面ピックルボール用に変更し、ネットを常設化」といった情報が次々と掲載されています。ホノルル空港近くの大型コートでは、なんと12面ものピックルボールコートが整備され、連日多くの人でにぎわっているそうです。
以前はテニスコートのネットが貼ってあったようなコートでも、現在はネットは外してあって、ピックルボール利用者が自分でネットを持ってくるというスタイルが一般化しています。
実際に私の家の近所にも、もともとテニスコートだった場所にピックル用のラインが引いてあるコートがあります。ただ、ネットを持参しなければならない。それを不便に感じる人も多いようです。
そのため、最近ではテニスコートそのものをピックルボール専用へ改修し、常設ネットを設置するケースが増えているのです。テニス中心だった景色が少しずつ変わってきている――それが今のハワイ・オアフ島のリアルな空気感です。
◆ピックルボールのルールと人気の理由
ピックルボールに馴染みのない方も多いかもしれません。ピックルボールは、テニスの戦略性に、バドミントンの手軽さ、さらに卓球のような繊細さを掛け合わせたようなスポーツと言われています。
コートのサイズは、テニスコートの3分の1ほど。使うのは、表面に小さな穴がたくさん開いたプラスチック製のボールで、見た目は“大きな穴あき卓球ボール”のような感じです。実際に打つと、「カコン、カコン」と独特の軽やかな音が響きます。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆ハワイで大人気のスポーツピックルボールとは？
皆さん、「ピックルボール」というスポーツをご存じでしょうか？
半年前にハワイに引っ越してきて以来、驚くほど頻繁にこのスポーツを目にすることになりました。
ピックルボールはアメリカでここ数年、非常に人気を伸ばしているラケットスポーツ。テニス、卓球、バドミントンの要素を掛け合わせたような競技で、ルールがシンプルでラリーが続きやすいのが特徴で、老若男女を問わず楽しめるのが人気の秘訣。
全米プロピックルボール協会の調査によると、アメリカでは2023年時点で約5000万人が1回以上プレーしていると言われています。そして、今、このブームはじわじわと日本にも上陸中。テレビで特集される機会も増え、「最近始めた」という人を周囲で見かけることもあるかもしれません。
運動不足解消や新しいコミュニティ作りとしても注目されていて、まさに、次に来るスポーツとして存在感を高めています。
◆ハワイは“ピックルボール先進地”
特にここハワイでは、その熱狂ぶりがかなり印象的です。アメリカの中でも“ピックルボール先進地”と言われるほど人気が高く、街のあちこちでプレーしている風景を見かけます。
驚いたのは、公共スポーツ施設の変化。ハワイには誰でも利用できる広々としたパブリックコートが多くあるのですが、最近では、自治体の方針として、従来のテニスコートをピックルボール用に張り替える動きが加速しているんです。
ラケットスポーツの王道ともいえるテニスコートが次々とピックルボール仕様に変わっている。これは、いかに歴史的な出来事かと感じます。
実際、公園の案内をみると、「○○公園のコートを2面ピックルボール用に変更し、ネットを常設化」といった情報が次々と掲載されています。ホノルル空港近くの大型コートでは、なんと12面ものピックルボールコートが整備され、連日多くの人でにぎわっているそうです。
以前はテニスコートのネットが貼ってあったようなコートでも、現在はネットは外してあって、ピックルボール利用者が自分でネットを持ってくるというスタイルが一般化しています。
実際に私の家の近所にも、もともとテニスコートだった場所にピックル用のラインが引いてあるコートがあります。ただ、ネットを持参しなければならない。それを不便に感じる人も多いようです。
そのため、最近ではテニスコートそのものをピックルボール専用へ改修し、常設ネットを設置するケースが増えているのです。テニス中心だった景色が少しずつ変わってきている――それが今のハワイ・オアフ島のリアルな空気感です。
◆ピックルボールのルールと人気の理由
ピックルボールに馴染みのない方も多いかもしれません。ピックルボールは、テニスの戦略性に、バドミントンの手軽さ、さらに卓球のような繊細さを掛け合わせたようなスポーツと言われています。
コートのサイズは、テニスコートの3分の1ほど。使うのは、表面に小さな穴がたくさん開いたプラスチック製のボールで、見た目は“大きな穴あき卓球ボール”のような感じです。実際に打つと、「カコン、カコン」と独特の軽やかな音が響きます。