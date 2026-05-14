ひとくちで“アジア旅気分”♡今っぽ女子がハマる新作アイス「アジアに恋して」

忙しい毎日の中で、ちょっと気分を変えたいときにぴったりなのが、ひとくちで非日常を感じられるスイーツ。そんな気分に寄り添ってくれるのが、ロッテの新アイスブランド「アジアに恋して」。“ひとくちで、旅するみたい”をコンセプトに、異国情緒あふれる味わいと香りが楽しめるアジアンデザートアイスとして登場しました。ラインナップは、黒糖烏龍ミルクティーやジャスミンミルクティーなど、今っぽいトレンドフレーバーが勢ぞろい。おうちにいながら、ちょっとした“アジア旅気分”を楽しめる、感度高め女子に刺さる新作アイスをチェックして♡

黒烏龍茶のコクにうっとり♡「黒糖烏龍ミルクティー」

黒糖の深みと烏龍茶の香ばしさが重なり合う、大人っぽい味わいのフレーバー。鉄観音烏龍を使用し、ミルクのまろやかさと絶妙にマッチした一品です。

ひとくち食べると、まるで台湾カフェで飲むミルクティーのようなリッチな余韻が広がるのが魅力。甘さはしっかりありながらも後味はすっきりしているので、甘すぎるスイーツが苦手な人にもおすすめ。

「今日はちょっと贅沢したい」そんな日のご褒美アイスにぴったりです♡

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華やかな香りに癒される「ジャスミンミルクティー」

ジャスミン茶特有の華やかな香りを楽しめる、女性人気間違いなしのフレーバー。なめらかなミルクティーアイスに、爽やかなパッションフルーツソースを合わせた奥行きのある味わいが特徴です。

口に入れた瞬間ふわっと広がるフローラルな香りは、まさにリラックスタイムにぴったり。重すぎず軽やかな後味なので、食後のデザートにも◎。

気分をリセットしたいときや、ちょっとした“自分時間”のお供におすすめしたいフレーバーです。

味は全部で4種類がラインアップ

日常の中に、ほんの少しの非日常を届けてくれる「アジアに恋して」。

「黒糖烏龍ミルクティー」「ジャスミンミルクティー」のほかにも、「クリーミー杏仁豆腐」や「マンゴーラッシー」などトレンド感のあるフレーバーと、思わず手に取りたくなる世界観で、今シーズン注目のアイスになりそうな予感。

頑張った日のご褒美や、おうちカフェタイムに。あなたもひとくちで、アジア旅気分を味わってみて♡