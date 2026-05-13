『名探偵コナン』×「牛角」コラボ第2弾！ オリジナルグッズ付きメニューや食べ放題コースを展開
「牛角」は、5月20日（水）〜6月30日（火）の期間、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、テレビアニメ『名探偵コナン』とタイアップした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」第2弾を、全国の店舗で実施する。
【写真】萩原千速をイメージしたメニューも！ コラボキャンペーンの詳細
■映画と一緒に楽しめる企画
今回第2弾としてスタートする「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」は、コナンたちをイメージしたコラボメニューやオリジナルグッズが楽しめる期間限定の企画。
オリジナルグッズ付きコラボ単品メニューには、大きな“綿あめ”がのった「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」や、見た目も味もさわやかな「千速のレモン香るさわやか冷麺」など全6種類が登場。各メニューに「オリジナルピック」が付いているほか、1品注文ごとに「クリアカード」がランダムで1枚もらえる。
また、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」、または「グッズ付き食べ放題コース」の注文で、実用性とコレクション性を兼ね備えた「クリアファイル」をランダムで1つプレゼント。加えて、第2弾からは対象の食べ放題コースを注文した人も限定で「クリアファイル」が購入できる。
さらに、配布される「クリアファイル」1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入可能な「シリアルコード」が1枚付属。そのほかにも、子ども限定のナゾトキチャレンジなど、さまざまな企画が用意されている。
【写真】萩原千速をイメージしたメニューも！ コラボキャンペーンの詳細
■映画と一緒に楽しめる企画
今回第2弾としてスタートする「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」は、コナンたちをイメージしたコラボメニューやオリジナルグッズが楽しめる期間限定の企画。
また、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」、または「グッズ付き食べ放題コース」の注文で、実用性とコレクション性を兼ね備えた「クリアファイル」をランダムで1つプレゼント。加えて、第2弾からは対象の食べ放題コースを注文した人も限定で「クリアファイル」が購入できる。
さらに、配布される「クリアファイル」1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入可能な「シリアルコード」が1枚付属。そのほかにも、子ども限定のナゾトキチャレンジなど、さまざまな企画が用意されている。