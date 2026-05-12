今回は、家事も財布も別にした結果、夫に起きたことについて紹介します。

「お前は派遣だろ？ たいして稼いでないくせに無駄遣いするな」と言われ…

「夫に『家計が苦しいから働いてほしい』と言われ、派遣社員になった私。残業も時々あり結構忙しく、夕食はスーパーの惣菜で済ませることもたまにありました。

しかし夫はそれが不満のようで、ネチネチと文句を言って詰め寄ってきました。さらに『お前は派遣だろ？ たいして稼いでないくせに無駄遣いするな』と言われたのですが、実は夫の収入とそこまで変わりません。

そこで夫に、夫婦別財布にし、家事もそれぞれでやることを提案しました。夫はそれを受け入れましたが、その翌日の朝、『俺の弁当は？』と言ってきてあきれました。

もちろん、『あんたの弁当なんか作るわけないじゃん』と言い返しました。その後夫は、コンビニで弁当を買っていたようです」（体験者：30代女性・派遣社員／回答時期：2026年4月）

▽ この夫は家事を甘く見ていたようですが、全部自分でやるようになり、その大変さを実感したのではないでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。