《新商品》冷んやりーーッ♡【ファミマ】暑い日のおやつにぴったり！「ご褒美スイーツ」

夏に向けて、少しずつ暑い日が増えてくると食べたくなるのは、体の熱を冷ましてくれるようなひんやりスイーツ。【ファミリーマート】では、暑さが気になり始めるこの時期に食べたい、冷やして美味しい「ご褒美スイーツ」を販売中です。今回はその中からおすすめをご紹介。

桃果肉のトッピングで贅沢気分

4月28日発売の「桃のデザートフィナンシェ」は、フィナンシェの上にトッピングされている桃の果肉が特徴的なスイーツ。スイーツそのものは、フィナンシェ・ホイップクリーム・白ももシロップ漬けの3つを組み合わせたシンプルな構成ですが、このシンプルさがスイーツの上品さと高級感を引き出しています。

コクと爽やかさのバランスが絶妙

土台のフィナンシェについて、@sujiemonさんは「アーモンドの香ばしさとバターのコクが絶品」と絶賛。さらに、白ももシロップ漬けの甘酸っぱさが加わることで、爽やかな口当たりが楽しめそう。食べる前にしっかり冷やしておけば、爽やかさがさらに際立って、さっぱりと食べられるかも。

毎年人気の抹茶くりーむパン

毎年人気を集める【八天堂】の抹茶フレーバーのくりーむパン「八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」。生産量が少なく希少性が高い島根県出雲市産の抹茶を使っているため、本格的な抹茶の風味が楽しめそうです。これまでよりも抹茶の量を増やした抹茶クリームの仕上がりも注目ポイント。

ソースとクリームの贅沢2層仕立て

くりーむパンの中は、抹茶クリームと抹茶ソースの2層仕立てになっています。抹茶クリームの鮮やかな緑と、抹茶ソースの深みのある緑のコントラストを見るだけで、抹茶の濃厚な味わいが伝わってくるようです。実食した@oyatsu_panponさんも「抹茶好きにはかなり推せる一品」と紹介しています。

【ファミリーマート】の「ご褒美スイーツ」は、どちらも食べる直前までしっかり冷やしておくのが、美味しさのポイント。暑さに疲れたら、ひんやり甘い味わいに癒されてみて。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる