A賞：「へし切長谷部 祝装ver． ぬーどるストッパーフィギュア」

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　『刀剣乱舞ONLINE』を題材にした「フリューくじ　刀剣乱舞ONLINE　〜ぬーどるストッパーの陣 其ノ七〜」が、5月16日（土）から、「ローソン」などで順次発売される。

【写真】燭台切光忠の「ぬーどるストッパーフィギュア」も！　景品一覧

■“ぬーどる”テーマのアイテムを展開

　今回発売される「フリューくじ　刀剣乱舞ONLINE　〜ぬーどるストッパーの陣 其ノ七〜」は、『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターグッズがそろう、全7等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのオリジナルくじ。

　A賞とB賞は、祝装姿のへし切長谷部と燭台切光忠の二振りをデザインした「ぬーどるストッパーフィギュア」で、カップ麺のフタを押さえるのはもちろん、インテリアとしても飾って楽しめるアイテムだ。

　そのほかにも、C賞「鶴丸国永 ビッグバスタオル」、D賞「ぬーどるモチーフポーチ」、E賞「ぬいぐるみまめマスコット」、F賞「ぬーどるアクリルコースター」、G賞「編成ミニタオル」と、日常使いに便利なアイテムがラインナップされる。

　また、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には、「へし切長谷部 祝装ver． ぬーどるストッパーフィギュア 〜目くばせver．〜」を用意。通常版とは異なる表情が楽しめる特別仕様となっている。