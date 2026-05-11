『刀剣乱舞』フリューくじに新作登場！ 祝装姿の“へし切長谷部＆燭台切光忠”フィギュアなど展開
『刀剣乱舞ONLINE』を題材にした「フリューくじ 刀剣乱舞ONLINE 〜ぬーどるストッパーの陣 其ノ七〜」が、5月16日（土）から、「ローソン」などで順次発売される。
【写真】燭台切光忠の「ぬーどるストッパーフィギュア」も！ 景品一覧
■“ぬーどる”テーマのアイテムを展開
今回発売される「フリューくじ 刀剣乱舞ONLINE 〜ぬーどるストッパーの陣 其ノ七〜」は、『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターグッズがそろう、全7等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのオリジナルくじ。
A賞とB賞は、祝装姿のへし切長谷部と燭台切光忠の二振りをデザインした「ぬーどるストッパーフィギュア」で、カップ麺のフタを押さえるのはもちろん、インテリアとしても飾って楽しめるアイテムだ。
そのほかにも、C賞「鶴丸国永 ビッグバスタオル」、D賞「ぬーどるモチーフポーチ」、E賞「ぬいぐるみまめマスコット」、F賞「ぬーどるアクリルコースター」、G賞「編成ミニタオル」と、日常使いに便利なアイテムがラインナップされる。
また、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には、「へし切長谷部 祝装ver． ぬーどるストッパーフィギュア 〜目くばせver．〜」を用意。通常版とは異なる表情が楽しめる特別仕様となっている。
【写真】燭台切光忠の「ぬーどるストッパーフィギュア」も！ 景品一覧
■“ぬーどる”テーマのアイテムを展開
今回発売される「フリューくじ 刀剣乱舞ONLINE 〜ぬーどるストッパーの陣 其ノ七〜」は、『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターグッズがそろう、全7等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのオリジナルくじ。
そのほかにも、C賞「鶴丸国永 ビッグバスタオル」、D賞「ぬーどるモチーフポーチ」、E賞「ぬいぐるみまめマスコット」、F賞「ぬーどるアクリルコースター」、G賞「編成ミニタオル」と、日常使いに便利なアイテムがラインナップされる。
また、最後の1個を引くと手に入るラストゲット賞には、「へし切長谷部 祝装ver． ぬーどるストッパーフィギュア 〜目くばせver．〜」を用意。通常版とは異なる表情が楽しめる特別仕様となっている。