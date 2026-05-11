ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第79弾となる『今日、好きになりました。ラヨーン編』が2026年5月11日より放送を開始する。

（関連：【画像あり】『今日、好きになりました。ラヨーン編』参加メンバーソロ写真）

『今日、好きになりました。ラヨーン編』には、継続メンバー2人、新規メンバー8人が参加。現役高校生たちが2泊3日の"運命の恋と青春の修学旅行"として、タイ東部に位置する自然豊かなリゾート地・ラヨーンを舞台に、運命の恋を見つけていく様子を追いかける。

■『今日、好きになりました。ラヨーン編』参加メンバー

・りお（酒井理央）学年：高校3年出身：東京都身長：170cm

・すばる（黒崎昴）学年：高校3年出身：神奈川県身長：178cm

・れん（五十嵐蓮）学年：高校2年出身：神奈川県身長：173cm

・こうのすけ（江畑皇之介）学年：高校2年出身：埼玉県身長：175cm

・そら（宮粼宇宙）学年：高校1年出身：福岡県身長：172cm

・ゆうか（森口優花）学年：高校2年出身：大阪府

・ゆきな（山本雪菜）学年：高校3年出身：大阪府

・いろは（椎名彩晴）学年：高校2年出身：埼玉県

・ねね（日向袮音）学年：高校2年出身：滋賀県

・じゅな（朝倉樹菜）学年：高校2年出身：茨城県

（文＝リアルサウンドテック編集部）