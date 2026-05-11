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大阪の“絡んでくるアイドル”「オバチャーン」が5月9日、新世界ZAZA POCKETS（大阪市浪速区）で15周年記念ライブ「オ母の日で重大発表＆アルバムCD限定発売!!!」を開いた。



オバチャーンは2011（平成23）年に結成。現在のメンバーは14人で、平均年齢は74歳。デビュー曲「オバチャーンのテーマ」のミュージックビデオは、ユーチューブで179万回以上再生されている。



ライブでは、オバチャーン イエローこと浜由紀子さんの卒業を発表。さらに、今秋に新メンバーオーディションを実施予定であることも明かされた。



浜さんは「今年で80歳になるので、これを機に違うことを経験したくなった。オバチャーンは卒業しますけど、これからは自分自身で何かを発信していきたい」と話し、ソロで活動していく意向を明かした。



センターを務める舟井栄子さんは「あっという間の15年でしたね。早かったです。もう、あちこちいろいろなところに連れて行っていただいて、いろんなライブにも出させていただいて、本当に感謝しております」と振り返った。新メンバーオーディションについては、「歌って踊ってしゃべれる方、大阪のおばちゃんらしい人、そういう人を望んでいます」と呼びかけた。