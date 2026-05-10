沈黙もなぜか気まずくならない。男性が本命にだけ見せる“間の扱い方”
男性と一緒にいて、会話が途切れても、なぜか気まずくならないことありませんか？男性は本命相手に対して、“会話の間の扱い方”が自然と変わっていきます。
間を“無理に”埋めようとしない
男性は本命相手には無理に会話を続けようとしません。沈黙を焦って埋めるのではなく、そのままの空気でいようとするでしょう。この間を“無理に”埋めようとしない姿勢があるかどうかがポイントです。
あなたが話しはじめるタイミングを“待つ”
男性は本命相手には、自分ばかり話そうとしません。あなたのペースを見ながら、話すタイミングを自然に合わせようとするでしょう。この“待つ姿勢”に、あなたとの関係への意識が表れます。
間のあとに“ちゃんと戻る”
男性は本命相手には、沈黙をそのままにしません。少し間があっても、自然に会話を再開する流れを作ろうとします。この“間のつなぎ方”も男性の本気度が出るポイントです。
会話の間は、言葉以上に本音が出る部分。焦るのか、自然にいられるのか。その違いはごまかせません。どんな間を共有できているかで、あなたが本命かどうかハッキリと見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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