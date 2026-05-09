トレエン斎藤が相方・たかしに救われている瞬間とは？
プリマハム株式会社は“香薫（こうくん）の日”となる５月９日（土）、都内でファンイベント「香薫で地球人をメロメロにする大作戦 2026」を開催。ゲストにお笑いコンビ「トレンディエンジェル」のたかしと斎藤司が登壇し、“メロメロになった瞬間”などについて語った。
「香薫で地球人をメロメロにする大作戦 2026」は、香薫およびプリマハムファンを招待して行われたイベントで、会場内では香薫を使ったオリジナルメニューがふるまわれたほか、トレンディエンジェルやプリマハム公式キャラクターのソップリンとはむまるが登場。さらには、クイズ企画などが実施された。
その中でトレンディエンジェルの２人は、普段から食べているという“香薫”を交えたネタで会場を盛り上げ、さらにはトークショーにも参加。
イベント名にちなんで“メロメロになった瞬間”を聞かれると、斎藤は映画「SING」に声優として出演した際のエピソードを披露。「舞台挨拶に長澤まさみさんがいて、初対面だったんですけどすごく気さくにしゃべってくれて。『なんでかっこつけてるんですか？』とか長澤さんが俺に話しかけてきて、『好きなんじゃないですか、俺のこと？』って言ったらケラケラ笑ってくれて。それでメロメロになっちゃいましたね（笑）」と笑顔を見せる。
そして、コンビでメロメロになった瞬間については「お客さんの反応が良くない時でも、たかしだけ笑っている時があって。それは『斎藤さんスベッてるよ』みたいなバカにした笑いなんだけど、救われている時もありますね」と相方に感謝。するとたかしは「ネタ合わせの時に２人ですごく笑いあっていたんですけど、いざ舞台でやると本当に何も反応がないことが多々あるので、そういう時は笑っちゃいますね」とコメント。
さらに、斎藤は日々子供にメロメロになっているそうで、「特に娘は寝る前に僕にハグを必ず求めてきて、そのハグのことを『大好きして』って言うんですけど、それは毎日メロいですね」と頬を緩ませる一幕も。
また、話題が最近楽しんだことに及ぶと、「（斎藤と）一緒にディズニーランド行きました」とたかし。その時は、すゑひろがりずやデニスの松下宣夫など男だけでディズニーランドに行き、４時には帰ったそうで、斎藤は「あれは贅沢な楽しみ方だったかなと思いますね」と振り返っていた。
「香薫で地球人をメロメロにする大作戦 2026」は、香薫およびプリマハムファンを招待して行われたイベントで、会場内では香薫を使ったオリジナルメニューがふるまわれたほか、トレンディエンジェルやプリマハム公式キャラクターのソップリンとはむまるが登場。さらには、クイズ企画などが実施された。
その中でトレンディエンジェルの２人は、普段から食べているという“香薫”を交えたネタで会場を盛り上げ、さらにはトークショーにも参加。
イベント名にちなんで“メロメロになった瞬間”を聞かれると、斎藤は映画「SING」に声優として出演した際のエピソードを披露。「舞台挨拶に長澤まさみさんがいて、初対面だったんですけどすごく気さくにしゃべってくれて。『なんでかっこつけてるんですか？』とか長澤さんが俺に話しかけてきて、『好きなんじゃないですか、俺のこと？』って言ったらケラケラ笑ってくれて。それでメロメロになっちゃいましたね（笑）」と笑顔を見せる。
そして、コンビでメロメロになった瞬間については「お客さんの反応が良くない時でも、たかしだけ笑っている時があって。それは『斎藤さんスベッてるよ』みたいなバカにした笑いなんだけど、救われている時もありますね」と相方に感謝。するとたかしは「ネタ合わせの時に２人ですごく笑いあっていたんですけど、いざ舞台でやると本当に何も反応がないことが多々あるので、そういう時は笑っちゃいますね」とコメント。
さらに、斎藤は日々子供にメロメロになっているそうで、「特に娘は寝る前に僕にハグを必ず求めてきて、そのハグのことを『大好きして』って言うんですけど、それは毎日メロいですね」と頬を緩ませる一幕も。
また、話題が最近楽しんだことに及ぶと、「（斎藤と）一緒にディズニーランド行きました」とたかし。その時は、すゑひろがりずやデニスの松下宣夫など男だけでディズニーランドに行き、４時には帰ったそうで、斎藤は「あれは贅沢な楽しみ方だったかなと思いますね」と振り返っていた。