古い長屋や住宅が並ぶノスタルジックな風景が残る街、中津。静かな通りのマンション2階に、自分だけの秘密にしておきたくなるような一軒のカフェ「sumica PASTRIES&COFFEE（スミカ ペストリーズアンドコーヒー）」があります。

ここは、全品グルテンフリーの焼き菓子店です。これまでの「制限スイーツ」のイメージを鮮やかに覆す、驚きの美味しさに満ちています。

窓の外の穏やかな景色と共に味わう、優しいお菓子とコーヒー。忙しい日常の足を止めて、心と体をそっと休ませてくれるカフェの魅力をご紹介します。

都会の喧騒を忘れる、中津の路地裏の“棲み家”

大阪の巨大ターミナル・梅田から一駅。住所こそ「北区」ですが、中津駅を降りて路地へ入ると、そこには驚くほど静かでノスタルジックな風景が広がっています。古い長屋や住宅が並ぶ、どこか懐かしい街並み。

そんな住宅街の中に佇むマンションの2階に、「sumica PASTRIES&COFFEE」はあります。

少し急な階段を上がって扉を開けると、そこはこじんまりとした温かな空間。窓からは、中津の穏やかな日常を少し高い場所から眺めることができ、より一層「自分だけの隠れ家」にこもっているような安心感に包まれます。

1組2名以下というルールが守られた静かな店内で、風景をぼーっと眺めながら過ごす時間は、忙しい日常からふっと自分を解放してくれるようです。

そんなお店の店主・角亜紀子（すみ あきこ）さんは、さまざまなカフェやコーヒースタンドでパティシエ・バリスタとして腕を磨いてきた、飲食業界20年のキャリアを持つプロフェッショナル。

転機が訪れたのは、ご友人のカフェを手伝っていた時のこと。海外からのお客さまも多いその店で、「プラントベースやグルテンフリーの焼き菓子を作ってほしい」という相談を受けたのが、米粉を使ったお菓子作りの始まりでした。

それまでは「独立」という考えは特になかったという角さん。しかし、2020年からのコロナ禍が働く価値観を大きく変えました。「雇われたままで大丈夫なのかな」と自分自身のこれからの生き方を見つめ直した時、客足が落ち着いたカフェでの時間を活かし、本格的にグルテンフリーのお菓子作りと向き合い始めます。

試行錯誤を重ねて辿り着いたお菓子は評判を呼び、まずは「sumi菓」という屋号で間借り営業をスタート。そして2022年、誰もが読みやすいようにと名前を「sumica」に改め、ここ中津に実店舗を構えました。

「体質的に食べられない人」に寄り添う、全品グルテンフリーのこだわり

「sumica」のお菓子は、すべてグルテンフリー。小麦粉の代わりに米粉が使われています。

「ヴィーガンは生き方や価値観。でも、グルテンフリーはアレルギーなどで『体質的に食べられない』という切実な事情がある方が多いんです。だから、誰もが安心して食べられるようにと考えると、私はグルテンフリーを一番大切にしたかった」と角さんは語ります。

当初は米粉の性質を掴むのに苦労したそうですが、米粉の扱いに長けた方との出会いによって、製菓に最適な米粉とその性質をレクチャーしてもらう機会を得ました。

「性質さえわかってしまえば、あとは配合を調整するだけですから」と笑う角さんですが、そこには20年の経験が息づいています。卵や乳製品を使わないヴィーガン対応（プラントベース）のお菓子も一部取り入れつつ、何よりも「普通のお菓子に負けないくらいの美味しさ」に仕上げることを妥協しませんでした。

「米粉＝もっちり」だけじゃない。驚きと幸福感に満ちたおやつ

開店以来、不動の人気を誇る看板メニューが「シュガードーナツ」です。小麦粉不使用に加え、乳製品も一切使っていない完全なプラントベース（ヴィーガン）＆グルテンフリーの焼きドーナツ。

一口食べて驚くのは、その食感です。「米粉スイーツといえば、もっちり・どっしり」という先入観を鮮やかに覆す、ふわっと軽やかでしっとりとした口当たり。甘さは控えめながら、素材由来のコクがしっかりと感じられ、まさにここでしか出会えない絶妙なバランスです。

さらに、＋200円で楽しめる「あんバター」へのアレンジは、ぜひ試してほしい贅沢な組み合わせ。挟まれているのは豆乳バター、そして小豆の風味が際立つプラントベースのあんこです。ヘルシーな素材だけで作られているとは思えないほどの満足感があり、コーヒーや自家製ドリンクとの相性も抜群です。

テイクアウトも充実していますが、店内のこじんまりとした空間でじっくり味わいたいのが、季節限定の「皿盛りケーキ」です。

今回いただいたのは、濃厚な国産クリームチーズを贅沢に使用した「バスクチーズケーキ」。とろけるような口溶けとチーズの豊かな香りが広がる一皿には、その時期一番美味しいフルーツが添えられます。4月はいちごが主役でしたが、5月にはレモンのような爽やかな風味が登場する予感も……。夏になれば、パフェのお目見えも楽しみです。

また、余裕がある平日にだけ登場する「米粉のクレープ」も見逃せません。「米粉だとさすがにフランス菓子そのままとはいきませんが」と笑う角さん。けれど、その手から生み出されるのは、マドレーヌやスコーンといった、ほっと一息つきたい時にそばにいてほしい、素朴で愛らしいお菓子ばかりです。

誰もが同じ「おいしい」を囲める、中津の止まり木

「体を気遣ってグルテンを控えたい人も、アレルギーがある人も。誰もが気兼ねなく、同じテーブルでお菓子を楽しめる場所でありたい」。

角さんのそんな想いが詰まった「sumica」のショーケースには、今日も朝焼きの香ばしいおやつがずらり。小麦粉を使わなくても、味わいは豊かで、心にほっと安らぎを与えてくれました。

今週は、都会の喧騒を忘れさせてくれる中津へ。心と体をそっと休ませる自分だけの「棲み家」を訪ねて、階段を上がってみてください。

About Shop

sumica PASTRIES&COFFEE

大阪府大阪市北区中津7-3-7 三恵第五ハイツ 2F

営業時間：11:00～17:00

定休日： Instagramにてお知らせ

Instagram：＠sumica_pastries_coffee

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。