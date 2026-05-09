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【こりゃすごい】新しくリリースされたおなじみのAI「Gemini」の神機能を紹介します。GoogleフォトやGmailなどと連携できるようになったんです

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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【こりゃすごい】新しくリリースされたおなじみのAI「Gemini」の神機能を紹介します。GoogleフォトやGmailなどと連携できるようになったんです」と題した動画を公開した。本動画では、GoogleのAI「Gemini」に追加された各アプリと連携する「パーソナルインテリジェンス」機能を利用し、過去の情報検索やメール返信を効率化する驚きの活用法を紹介している。



戸田氏は、Geminiの設定画面から「パーソナルインテリジェンス」を開き、「アプリ連携」でGmailやGoogleカレンダー、Googleフォトなどの連携をオンにする手順を実演。これにより、Geminiが個人の過去の情報を横断して検索・操作してくれるようになると解説した。



具体的なデモとして、「僕が台湾に何回行ったか教えて」とGeminiに質問。すると、過去のスケジュールや写真、メールの履歴からデータを抽出し、主な渡航歴を瞬時にリストアップした。さらに、「オーストラリアでスカイダイビングをした海岸の地図を出して」という指示に対しても、記憶の断片から「ウォンガ・ビーチ」を正確に特定し、Googleマップを表示する精度の高さを見せた。



また、知人からのメールを探し出し、「旅行に行く」と返信するよう指示する場面では、Geminiが自動でGoogleカレンダーの空き日程を確認し、候補日を盛り込んだ返信文を作成して送信するまでの一連の作業を代行。戸田氏は「自分でGmailを検索するよりも早くわかる」と、その優秀さを高く評価した。



動画の終盤では、自身の翌年のカレンダーから「撮影」という予定を数え上げ、曜日ごとの傾向まで分析する様子を披露。「アプリを開くよりも手っ取り早い」と断言するこの機能を取り入れれば、日々の煩雑な情報検索やスケジュール管理の手間が大幅に削減され、作業効率が劇的に向上するはずだ。