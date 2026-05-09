ディズニー×ユニクロ「UT」コラボに新作登場！ チップとデールのキッズTシャツなど全4種
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月11日（月）から、ディズニー作品などの人気キャラクターたちをデザインした「マジック フォー オール アイコンズ」の新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】『おしゃれキャット』のマリーもキュート！ 新作Tシャツの詳細
■シンプルながら個性が光るデザイン
今回発売される「マジック フォー オール アイコンズ」は、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するキャラクターをアイコニックなポーズやロゴで表現したコレクションの新作。
キッズラインで展開される本ラインナップには、チップとデールをフロントにもバックにもプリントしたポップなリンガーTシャツや、淡いピンクのボディに『おしゃれキャット』のマリーをあしらったレトロでかわいいリンガーTシャツが並ぶ。
また、人気作品『ライオン・キング』や『バンビ』の世界観が楽しめるTシャツも用意。いずれも、シンプルながら個性が光るデザインで、着るたびにお気に入りのキャラクターとつながる喜びを感じられるようなアイテムに仕上がっている。
【写真】『おしゃれキャット』のマリーもキュート！ 新作Tシャツの詳細
■シンプルながら個性が光るデザイン
今回発売される「マジック フォー オール アイコンズ」は、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するキャラクターをアイコニックなポーズやロゴで表現したコレクションの新作。
また、人気作品『ライオン・キング』や『バンビ』の世界観が楽しめるTシャツも用意。いずれも、シンプルながら個性が光るデザインで、着るたびにお気に入りのキャラクターとつながる喜びを感じられるようなアイテムに仕上がっている。