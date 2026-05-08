中国のエネルギー貯蔵製品の輸出が好調

年初以来、中国のエネルギー貯蔵製品の輸出規模と伸び率が際立っています。税関のデータによると、今年第1四半期（1〜3月）、エネルギー貯蔵設備の最も核心的かつ重要な部品の一つであるリチウムイオン電池の輸出額は、前年同期比50％以上増加しました。

広東省深セン市にある電源会社の責任者によると、例年第1四半期はエネルギー貯蔵業界にとって伝統的な繁忙期ではないが、今年は海外市場の需要にけん引され、同社の各種エネルギー貯蔵製品の輸出量が増加し、海外販路もさらに拡大したとのことです。昨年12月から今年4月にかけて比較的大きな伸びがあり、今年第1四半期の出荷は前年同期比150％増になったとのことです。かつては主に通信用エネルギー貯蔵製品が中心でしたが、現在は品目が拡大し、通信用エネルギー貯蔵製品は東南アジアへ、産業・商業用エネルギー貯蔵製品は米国などへ輸出されています。また、かつてはリン酸鉄リチウム電池が主流でしたが、現在ではナトリウムイオン電池の輸出も増え始めています。

税関総署のデータによると、今年第1四半期、中国のリチウムイオン電池輸出額は1672億1000万元（約3兆8500億円）で、前年同期比50％以上増加しました。うち、欧州連合（EU）が最大の輸出市場であり、東南アジア諸国連合（ASEAN）は第2位でした。（提供/CGTN Japanese）