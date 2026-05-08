本も雑貨もすっきり収納！棚板可動で“ちょうどいい”高さに調整できる使い勝手抜群の一台。【アイリスオーヤマ】本棚がAmazonで登場！シンプルだから使いやすい！
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収納力とデザイン性を両立！お部屋に馴染むシンプルで美しい仕上がり。【アイリスオーヤマ】がAmazonで好評販売中！今すぐチェックしよう！
調整が可能な可動棚付きだから、文庫本から青年コミック（B6判）まで、サイズに合わせてすっきり収納できる。さらに、文庫本、コミックなら前後に並べて収納可能な無駄のないピッタリサイズ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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どんな場所にも合う、ベーシックカラー。大容量収納で、リビング、デスクサイド、小物収納、キッチンにも大活躍。
たっぷりしまえる、丈夫な造り。巾木よけカットで隙間なく壁にぴったり配置。転倒防止金具付きで安心。
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Bookloverにはたまらない、壁一面の本。収納物に合わせてすっきり、便利な可動棚付き。
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