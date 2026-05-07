『ベイマックス』Happyくじ第3弾が登場！ 着物姿のベイマックスBIGぬいぐるみなど当たる
描き起こしデザインを新たに追加し、さらにパワーアップした「Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0」が、5月15日（金）から、「セブンイレブン」「イトーヨーカドー」「ゆめタウン」で発売予定だ。
【写真】Last賞もでっかいぬいぐるみ！ 『ベイマックス』Happyくじ第3弾ラインナップ一覧
■描き起こしデザインのアイテムは5種類
今回登場する「Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0」は、全10等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。「Happyくじ」でしか手に入らない、ベイマックスの描き起こしデザインを使用した限定アイテムが5種類登場する。
注目のA賞「ベイマックス BIGぬいぐるみ【着物】」は、全高約50cmのちょんまげ姿のベイマックスが、光沢のあるシルバーの着物を身にまとったデザイン。さらに、Last賞「ベイマックス BIGフェイスぬいぐるみ」は、主人公ヒロが飼っているネコのモチをイメージしたパジャマを着きたベイマックスの顔が、全高約50cmの大きさになってぬいぐるみ化された。どちらもインパクト抜群のサイズ感で、部屋をベイマックス色に染めてくれること間違いなしだ。
それから本くじのラインナップには、描き起こしデザインのほかにも、おでかけにぴったりなアイテムなどが盛りだくさん。
フードをかぶればベイマックスになりきれるB賞「シースルーブルゾン」や、ヒロの兄タダシが作中で被っているデザインと、ベイマックスのバッテリがモチーフの2種類のデザインから選べるC賞「キャップ」、ベイマックスの顔や体がダイナミックにデザインされた、D賞「トートバッグ」など、ベイマックスを身につけておでかけできるアイテムを用意。
そのほか、ベイマックスの顔や体がポーチになったE賞「シリコンポーチ」や、「Happyくじ」限定の描き起こしデザイン5種が当たるG賞「ラバークリップセット」や、H賞「アクリルキーホルダー」など、ついついそろえたくなるアイテムがそろう。
【写真】Last賞もでっかいぬいぐるみ！ 『ベイマックス』Happyくじ第3弾ラインナップ一覧
■描き起こしデザインのアイテムは5種類
今回登場する「Happyくじ『ベイマックス』vol.3.0」は、全10等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。「Happyくじ」でしか手に入らない、ベイマックスの描き起こしデザインを使用した限定アイテムが5種類登場する。
それから本くじのラインナップには、描き起こしデザインのほかにも、おでかけにぴったりなアイテムなどが盛りだくさん。
フードをかぶればベイマックスになりきれるB賞「シースルーブルゾン」や、ヒロの兄タダシが作中で被っているデザインと、ベイマックスのバッテリがモチーフの2種類のデザインから選べるC賞「キャップ」、ベイマックスの顔や体がダイナミックにデザインされた、D賞「トートバッグ」など、ベイマックスを身につけておでかけできるアイテムを用意。
そのほか、ベイマックスの顔や体がポーチになったE賞「シリコンポーチ」や、「Happyくじ」限定の描き起こしデザイン5種が当たるG賞「ラバークリップセット」や、H賞「アクリルキーホルダー」など、ついついそろえたくなるアイテムがそろう。