上田竜也「正解がわからず、家で何度も台本を投げた（笑）」 難解さに悩んだ主演舞台『リプリー』の開幕に感慨

上田竜也「正解がわからず、家で何度も台本を投げた（笑）」 難解さに悩んだ主演舞台『リプリー』の開幕に感慨