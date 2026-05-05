家族のことばかり考えているのに…夫も子どもも私にお構いなしな行動【“生きづまる”私たち〜めぐみの突破】（2）
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『“生きづまる”私たち』〜めぐみの突破 2話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
50歳の専業主婦めぐみ。今までは家族優先の生活でしたが、2人の息子が大きくなり、時間を持て余すように。趣味を楽しむ友人たちの様子が羨ましく、何かをしようと思うものの、何をすればいいのかわからなくなっていて…。
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』