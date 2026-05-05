「ヘアゴムは跡が気になる、、」→【3COINS】ゆるっと留めるだけ♡「おしゃれバンス」

気温や湿度が高くなるこれからの季節、髪をまとめる機会が増えるけれど、ヘアゴムだと髪を結んだ跡が気になる……。そんな人は、手軽におしゃれなまとめ髪を楽しめるバンスを使ってみて。【3COINS（スリーコインズ）】なら、忙しい朝の身支度やリラックスタイムにも役立ちそうな、大人可愛いバンスが豊富に揃っています。今回は、大人の日常使いにオススメな、スリコの「おしゃれバンス」をご紹介。

ストライプ柄で爽やかに

【3COINS】「ストライプバンス」\330（税込）

パキっとしたストライプ柄でファッションのアクセントにぴったりなバンスです。ブルーとブラックの全2色が展開されており、どちらもいつものヘアスタイルに爽やかな印象をプラスできそう。ラフにまとめた低めのポニーやハーフアップにざっくりと挟めば、気取らないこなれ感のある後ろ姿を楽しめそうです。

抜け感を生む丸みシルエット

【3COINS】「クリヌキラウンドバンス」\550（税込）

やわらかな曲線と中心がくり抜かれたデザインが特徴的なバンスです。グレー、パープルなどの全3色が用意されており、大人の落ち着いた装いにも自然になじみそう。髪全体をふんわりとねじり上げて留めるだけで、優しげで上品な印象を演出。

パールモチーフで、上品かつ華やかに

【3COINS】「パール付ウネウネメタルバンス」 \330（税込）

なめらかに波打つ金属の質感と、可憐なパールモチーフの組み合わせが美しいバンスです。写真のような簡単なアップスタイルでも、光の反射で後ろ姿をより魅力的に見せてくれる予感。カジュアルなシーンではもちろん、セミフォーマルな装いにも合わせやすそうです。

マットな質感で大人らしく

【3COINS】「マットラインバンス」\330（税込）

マットな質感が大人っぽい印象を与えるバンスは、シンプルながらも存在感を放ちます。カラー展開はオンオフを問わず幅広いシーンに馴染むブラックのみ。写真のような無造作なアップスタイルにもよく似合い、知的ですっきりとした雰囲気が楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。