あのちゃん、超ミニスカでレッドカーペットに登場「人間離れした完璧なスタイル」
タレントでアーティストのあのが、5日までに自身のInstagramを更新。出演作の舞台あいさつ＆レッドカーペットに出席したことを報告し、美しすぎるオフショットを公開した。
【写真】かわいくてスタイルも抜群なあのちゃん（8枚）
窪塚洋介＆亀梨和也W主演の『外道の歌 SEASON2』に、普段はメイドカフェで働く冷酷な殺人鬼・近野智夏役で出演しているあの。
今回の投稿では「本日第4回 横浜国際映画祭『外道の歌 SEASON2』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に舞台挨拶＆レッドカーペットに登壇させていただきました」とし、多数のオフショットを公開した。
白のノースリーブに黒のミニスカートを合わせた衣装をまとった姿は、彼女の抜群スタイルが際立っており、美貌が全開になっている。
この投稿にネットでは「スタイル天才すぎる」「人間離れした完璧なスタイル」「悪魔と天使の融合したみたいでセクシー」「かっこよいし麗しい」など絶賛の声が相次いでいる。
引用：「あの」Instagram（＠a_n_o2mass）
【写真】かわいくてスタイルも抜群なあのちゃん（8枚）
窪塚洋介＆亀梨和也W主演の『外道の歌 SEASON2』に、普段はメイドカフェで働く冷酷な殺人鬼・近野智夏役で出演しているあの。
今回の投稿では「本日第4回 横浜国際映画祭『外道の歌 SEASON2』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に舞台挨拶＆レッドカーペットに登壇させていただきました」とし、多数のオフショットを公開した。
白のノースリーブに黒のミニスカートを合わせた衣装をまとった姿は、彼女の抜群スタイルが際立っており、美貌が全開になっている。
この投稿にネットでは「スタイル天才すぎる」「人間離れした完璧なスタイル」「悪魔と天使の融合したみたいでセクシー」「かっこよいし麗しい」など絶賛の声が相次いでいる。
引用：「あの」Instagram（＠a_n_o2mass）