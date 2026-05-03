脚の太さをカモフラージュ♡ ミニ丈＆ピタピタボトムで「やせ見えコーデ」術

どんなコにもきっとある、体型のお悩み。そんなコンプレックスも見せ方次第で唯一無二の魅力へと変わるんです！今回は、金川紗耶・三浦理奈とともに、脚の太さのお悩みを解消できる「似あわせコーデ」をご紹介します。着たいけど避けていたミニ丈も得意だと思えるコツ教えます♡

お悩みアンサーコーデ見本 コンプレックス→魅力へスイッチ！ コンプレックスを魅力へと変えるためのコーデ術をご紹介！着たいけど避けていた服も、似あわないと思って敬遠していたコーデも、得意だと思えるコツ、教えます♡

Q. 脚が太くてピタピタもミニも自信が持てない… A. シルエットと小物使い。それだけでカモフラージュ可能！ 脚の太さが気になるとはいえ、ボリュームのあるボトムで全体を隠すのは、意外と逆効果なんです！ メリハリをつけることを意識すればミニやピタピタはかなり頼れるのだ♡

Cordinate ひざ部分からの切り替えでほどよくカバー おしりのぷりっと感に、ひざ下にかけてのフレアーなシルエットで女性らしさがバクハツ♡ レースキャミソール 7,970円／THE MYSTERIOUS HOTEL（HANA SHOWROOM）ロゴTシャツ 16,500円／アーペーセー×フリークス ストア（フリークスストア渋谷）レーススカート 18,700円／DEICY バッグ 11,900円、リボンミュール 9,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ネックレス／スタイリスト私物

Cordinate スカート×ソックスの締め色あわせで細見え 自然に広がるプリーツミニで太ももまわりをカバー。骨感の出やすいひざ部分を見せることで、全体をシャープに仕上げつつ、引き締まった印象に見える濃い色のハイソックスで細見え効果もプラス。 チェックシャツ 18,000円／TANNAT（HANA SHOWROOM）プリーツスコート 1,990円／GU ヒールスニーカー 12,980円／EMODA ルミネエスト新宿店 ソックス／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶、三浦理奈（ともに本誌専属）

金川紗耶

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海