おうし座は「やるべきことが明確に見える」 12星座もっちぃ占い｜5/4〜10

5/4（月）〜10（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：7日（木）は「時間をおくと内容が入ってくる」

牡羊座のあなたは、途中でやめる自由を持ってエンタメにのめり込むことが大切です。2時間の映画を1時間40分見たからと言って、最後まで見なければいけない理由はありません。

7日（木）は、会話の中で正解を出そうとしすぎて、かえって迷宮入りしてしまうかも。そんなときは時間をおくと、内容がふっと入ってくる会話もありますから☆

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💼 牡牛座：7日（木）は「やるべきことが明確に見える」

牡牛座のあなたは、周囲が考えていることの二歩先を読むことができるときです。7日（木）は、まるでオペ室でメスを渡す看護師さんのように、自分のやるべきことが明確に見えてきます。

なんとなく200円くらいだろうと思って買ったおにぎりが、540円ぐらいしてしまいそうな星回りです。5日（火）は、買い物をするときの金額に十分に注意してください。

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🤝 双子座：10日（日）は「大爆笑の渦を巻き起こす」

双子座のあなたは、特に狙わずに発言したことが、大爆笑の渦を巻き起こすことになるかもしれません。10日（日）はたくさんの人がいるところでの発言で、大活躍できるかも♪

8日（金）は、上空からパズルの最後のひとかけらが降ってくるような日です。今まで本当に必要だと思って探し求めていたものが、ついに見つかるかもしれませんよ☆

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🤝 蟹座：7日（木）は「尊敬できる人と仲良くなれる」

蟹座のあなたは、この人といると自分が大きくなった気がする！ って思える人と、仲良くなれそうな予感です。7日（木）は尊敬できる人との交流を大切にしてください。

5日（火）は、何かとモチベーションが上がりづらい日になってしまうかもしれません。この日は自分の仕事にエネルギーを使うよりも、人のサポートに回るとよさそう。

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💰 獅子座：4日（月）は「お金に関する情報収集に最適」

獅子座のあなたは、4日（月）がお金に関する情報収集に最適な星回りです。ちょっと高額なものを買おうと思っているならば、この日にしっかりリサーチしましょう。実際に購入するのは週の後半以降にすると吉です。

6日（水）は、あまり人から応援してもらうことができない星回りです。自分一人の力で戦える分野だけに挑むようにしてください。それ以外は後回しでも大丈夫ですから♪

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🤝 乙女座：6日（水）は「コミュニケーション力が高まる」

乙女座のあなたは、6日（水）にコミュニケーションに関する力がぐいっと高まりそうな予感です。最終的な結論だけでなく思考の途中経過まで共有して、理解を深めることができるでしょう☆

8日（金）は、お仕事に関するメリハリがつきづらい星回りです。休むべきときに休めず、頑張るべきときに馬力が出ないかもしれません。前日に早く寝ることを心がければ、問題を回避できそうです♪

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🤝 天秤座：10日（日）は「周囲から注目される」

天秤座のあなたは、10日（日）にあなたの存在が周囲からとても注目される星回りです。恋愛に関する運気も最高潮です。好きピと過ごす予定を入れるなら、この日こそベストかも♡

6日（水）は、お金に関する決断を先送りにした方がよいときです。特にプレゼント選びなど他人の意向が絡む支出は見送るようにしましょう。来週になればもっとよい選択肢が見えてきます。

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💼 蠍座：7日（木）は「自分の将来を見渡せる」

蠍座のあなたは、7日（木）が遠くまで自分の仕事を見渡すことができる星回りです。今すぐにどうにかしなければならないことではなくても、将来の自分にプラスになりそうなことは積極的に取り入れるようにしましょう。

6日（水）は、人と深い話をしすぎないほうがいいかもしれません。表面的な雑談を超えた話をすると、余計なことを言ったり聞いたりしてしまうかもしれません。

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💼 射手座：4日（月）は「最初の一歩を踏み出して」

射手座のあなたは、4日（月）は企画の立ち上げや新しい取り組みにぴったりな星が巡ってきます。この日に完成させようとせず、最初の一歩をとにかく踏み出すことを意識してください。

5日（火）は、コミュニケーションの歯車が半回転ぐらいずれてしまいそうな予感です。冗談が真剣に受け取られたり、真剣な話が冗談だと思われたりしますが、それも人間の面白さだと思うぐらいが◎です☆

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🤝 山羊座：7日（木）は「ぐっと人と仲良くなる」

山羊座のあなたは、もっと踏み込みたいと思う気持ちと、このままでいたい気持ち。そのせめぎ合いを感じたなら7日（木）に一歩前へ。ぐっと人と仲良くなるチャンスが巡ってきますから☆

5日（火）は目標がぼやけやすい星回りです。自分が何をすればいいのか、今一度考えることが大切かもしれません。将来の夢を再設計するなら、逆に吉日です。

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🤝 水瓶座：9日（土）は「本音を自然体で言える」

水瓶座のあなたは、9日（土）に普段なら口にしないことを、自然体で言える星が巡ってきます。普段は言い出しにくい本音を抱えているならば、この日にちゃんと話し合いをすれば♡です。

7日（木）は、すべてが裏目に出ているように感じる日です。宇宙規模のメンテナンスデーだと思って、細かいことは気にしないようにしましょう☆

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💼 魚座：7日（木）は「仕事を通じて心が満たされる」

魚座のあなたは、7日（木）にお仕事を通じて心が満たされる出来事がありそうな予感です。自分が必要とされていることを感じたら面倒くさがらずに人に手を差し伸べてあげましょう♪

人生の必要経費だと思っていたものの中に、実は全然そうではないものが混じっていそうです。6日（水）は、堂々とした無駄遣いに十分に注意してください。

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X