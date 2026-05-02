【第1弾】「Cloud ten」メンバーの個人プロフィールを大公開！｜「zero to ten」第2回

ananとHanakoが新生ボーイズプロジェクト「Cloud ten」の軌跡を追うWeb連載「zero to ten」。第2回は、メンバーの個人プロフィールを大公開！ 本日から3日間に分けて、10名ずつのメンバーの詳細プロフィールをお届けします。ananとHanako、それぞれ別のQ＆Aをお届けするので、どちらも要チェックです！

今回、メンバー全員に一斉アンケートを慣行。デビュー会見の準備やレッスンで忙しいなか、メンバー全員が手書きで回答してくれました…！

ananでは、ステージ上での姿や夢のお話など“On”なQ&Aをお届けします。メンバーごとに、書き方や回答に個性や人柄が垣間見える結果に。メンバーの雰囲気をなるべくそのままお届けできるよう、書いてくれたアンケートをもとに、忠実に紹介していきます！

阿部 晴人（あべ・はると）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： あべはる or はると

誕生日： 12月27日

出身地： 宮城県

血液型： O型

身長： 170cm

MBTI： ENFP（運動家）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. まっすぐな歌声と、感情の入った表情、目です。

人前に立つことが苦手だったからこそ、今は一つひとつの言葉や視線を大切にしています。見てくれる人の心に届く瞬間が、自分が一番輝ける場所だと思っています。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 吸収力、成長の幅。

未経験からでも誰よりも考えて吸収する力です。すぐにはできなくても素直に受け止めて、自分なりに嚙み砕いて前に進むことは負けたくないです。何が起こっても、どんな意見、アドバイスでも、とりあえず一旦受け止めます。さらに成長できるように、自分と違う考えでも受け入れてみるようにしています。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. まず、たくさんの人に“応援したい”と思ってもらえる存在になって、Cloud tenのプロジェクトを大きくすること。

自分が未経験ということもあり、“未経験からでもここまで来られるんだ”と思ってもらえる存在になりたいです。そして、日本でCloud tenプロジェクトを知らない人がいないくらい、世間に広く知れ渡る存在になりたいです。そのために、30人の豊かな個性を活かし、それぞれが業界の各方面で活躍して、さまざまな強い“個”の集合体になれたら面白いことになるのではないかなと思います。

稲葉 斗真（いなば・とうま）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： とうま

誕生日： 2月11日

出身地： 愛知県

血液型： A型

身長：170cm

MBTI： ENFJ（主人公）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. ソロパートの時に全力でアピールしているところです！

センターに立って、見てくれているお客さんに歌や想いを届けようとしている時です。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 曲によってその曲に合った表情や表現力を出せるところ！ 何事も全力で楽しくやる精神！ 人や物に感謝する気持ち！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 「大きな屋外ステージ」、「全国にあるドーム」、「テレビ」でパフォーマンスすること！

上野 誠治（うえの・せいじ）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： せいくん or せいちゃん

誕生日： 11月1日

出身地： 宮城県

血液型： O型

身長： 171cm

MBTI： ISFP（冒険家）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. ソロパートの仕草や表情がかわいい！

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. あざとさ。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 大人から子どもまで、誰でも「Cloud ten」という名前を聞いたことがあるとなるような国民的なアイドルになりたいです。

宇治 斗真（うじ・とうま）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： 大体の人には「とうま」と呼ばれてます。とうまはもう一人いるので、「うじとま」と呼ばれることもあります。

誕生日： 6月15日

出身地： 埼玉県

血液型： A型

身長： 162cm

MBTI： ENFP（運動家）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. その場の自分のテンションや気持ちで、自然と表情が変わっていくところです。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 負けず嫌いだけど、切り替えが早いところ。

部活のサッカーで、総当たり試合の日に1試合目は勝てなくてもすぐに切り替えたので、2試合目では1試合目以上のパフォーマンスを発揮できました。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. まずは日本で有名になる！

そのためにも万全な状態でシアターオープンを迎え、ツアーなども行っていきたいです。

大瀬 礼葵（おおせ・らいき）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： らいくん

誕生日： 3月27日

出身地： 熊本県

血液型： A型

身長： 170cm

MBTI： ESFP（エンターテイナー）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 「さりげない未来」→ ラストのサビの「何度も〜」からの振り付けのメリハリ。

「君とSomeday」→ 曲全体の切なさの表情やダンスのしなやかさ。

「ごめん 愛こそ全て」→ グループみんなで元気にパフォーマンスしている時の表情。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 人の特徴を捉えること！

メンバーのモノマネやキャラクターのモノマネをしている時に、よく本人と間違われるので、ここだけは負けてはないです！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 「アイドルといえばCloud ten！」とみんながすぐに思いつけるようになること！

大和田 歩夢（おおわだ・あゆむ）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： あゆむん or エクボ王子

誕生日： 7月13日

出身地： 千葉県

血液型： AB型

身長： 175cm

MBTI： ENFJ（主人公）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 誰よりも笑顔でパフォーマンスしているところ！

自然とみんなを笑顔にします！

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！と思うところは？

A. ファンサの数は負けたくない！

目を見つめてファンサします！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 武道館に立つこと！

今年、叶えます！

北凪 晴（きたなぎ・はる）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： ナギハル or ナギくん

誕生日： 8月24日

出身地： 北海道

血液型： AB型

身長： 176cm

MBTI： ENFP（運動家）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 表情で空気を変えられます！

曲に入り込んで、その場のみんなを釘付けにします!! 気付いたら目で追ってしまう、そんな存在でいたいです。あとは、超スーパーナギスマイルです!! 見ているみんなを幸せにします。Liveの中で圧倒的な存在感を出したいです。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 笑顔と、人を幸せな気持ちにする力です。

見てくれている方の気分まで明るくしたいし、そこは誰にも負けたくないです。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. Zeppツアー、アリーナツアー、ドームツアー。

メンバーと一緒に大きいステージに立って、いろんな景色を見たいです。あとは、グループで雑誌の表紙も絶対に飾りたい!! あと、30人みんなで1つのドラマを撮りたい!! あとCMも!! 本当に夢はたくさんあります。必死にひとつひとつ、夢を叶えていきます。

木村 陽（きむら・はる）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： はる or はーくん（←弟にはこう呼ばれてます！）

誕生日： 12月12日

出身地： 神奈川県

血液型： A型

身長： 186cm

MBTI： ISFP（冒険家）⚔🛡

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. セリフパート。

曲の世界観を表現するのに自信があります。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！ と思うところは？

A. 表情管理＆魅せ方。身長。

（今は186cmで現状チーム内では1位ですが、年下組の成長が怖いです）

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. ドームに立つ！

興梠 大和（こおろき・やまと）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： ヤマT

誕生日： 10月20日

出身地： 神奈川県

血液型： B型

身長： 168cm

MBTI： ENFJ（主人公）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. 自分の歌割りの時のダンスを踊っている時は、いきいきして輝いていると思います。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！と思うところは？

A. 昔から周りの人たちに言われてきたキラッキラな笑顔です！

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. アイドルをあまり知らない人たちにも認知してもらえるようなグループになりたいです！

駒井 玲紅（こまい・りく）

ニックネーム（呼ばれたい名前）： りく

誕生日： 7月4日

出身地： 東京都

血液型： A型

身長： 168cm

MBTI： INFP-T（仲介者）

Q. ステージ上で（パフォーマンスで）一番自分が輝いていると思うところは？

A. メリハリのあるダンスが踊れるところです。

応援してくれる声がいっぱい聞こえると、たくさん頑張れます。

Q. ここだけは他のメンバーに負けたくない！と思うところは？

A. ダンスはもちろんだけど、人とすぐに仲良くなれるところは誰にも負けないです。

おじいちゃんおばあちゃんからちっちゃい子まで、すぐに友達になれます。

Q. グループで叶えたい夢・目標は？

A. 苦しいことも楽しいこともちゃんとみんなで分け合って成長していきたい。

世界のみんなに応援してもらえるような、個性が目立つグループになりたいです。

明日も10人のメンバーのプロフィールを更新します！ お楽しみに！

CHECK!!

ONな姿はananでお届け！

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OFFな姿はHanako Webでお届け！

Hanako webの“OFFバージョン”プロフィールは、5月5日〜7日の3日間連続で公開✨

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