齊藤なぎさ、美肌輝くノースリ姿に視線集中「思わず二度見」「色白で綺麗」
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の齊藤なぎさが5月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳元イコラブ「思わず二度見」すべすべ美肌際立つノースリ姿
齊藤は、「もう5月だ〜！！みなさんGWはどうお過ごしですか…」とつづり、移動中と思われる車内やエスカレーターなどでのプライベートショットを複数枚投稿。黒のノースリーブトップスを着用し、頬を膨らませたキュートな表情などを披露しており、美しい肌が際立っている。
また、「新しい作品に入ったり、わくわくするお仕事をさせていただいたり、その間にも少女漫画を読んだり趣味も楽しんでるよ〜」と充実した近況も明かしている。
この投稿にファンからは「思わず二度見」「色白で綺麗」「お肌すべすべ」「スタイル完璧」「まさに美腕」「肌が発光してて綺麗すぎる」「お仕事頑張ってる姿も尊い」「自然体な美しさ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳元イコラブ「思わず二度見」すべすべ美肌際立つノースリ姿
◆齊藤なぎさ、ノースリーブ姿で近況報告
齊藤は、「もう5月だ〜！！みなさんGWはどうお過ごしですか…」とつづり、移動中と思われる車内やエスカレーターなどでのプライベートショットを複数枚投稿。黒のノースリーブトップスを着用し、頬を膨らませたキュートな表情などを披露しており、美しい肌が際立っている。
◆齊藤なぎさの投稿に反響
この投稿にファンからは「思わず二度見」「色白で綺麗」「お肌すべすべ」「スタイル完璧」「まさに美腕」「肌が発光してて綺麗すぎる」「お仕事頑張ってる姿も尊い」「自然体な美しさ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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