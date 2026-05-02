夏でも「靴下」はきたい派の人へ!【ハニーズ】ひーんやり快適な「接触冷感ソックス」

暖かくなるにつれてパンプスやサンダルなど足元の露出も増えるけれど、一方で日焼けや冷房による冷えが気になって靴下が欠かせないという人も。そんな人にぴったりなソックスを【ハニーズ】で見つけました。吸湿・放湿や接触冷感機能を備えた実用的なアイテムで、春夏のスニーカーコーデやサンダルコーデでも重宝しそう。300円以下でゲットできるので、色違いで揃えるのもおすすめです。

足元のムレを軽減！

【ハニーズ】「ひんやりリブクルー丈ソックス」\260（税込）※WEB限定価格

吸湿・放湿機能付きで、夏の蒸れやすい足元を快適に保ってくれそうなソックス。シンプルなリブ編みの生地なのでオンオフ問わず活躍しそうです。ピンク・ホワイト・ブラック・チャコールと大人女性が使いやすいカラー展開なので、複数揃えてヘビロテするのもおすすめ。

接触冷感で夏のサンダルコーデにも

【ハニーズ】「接触冷感ショート丈ソックス」\260（税込）※WEB限定価格

こちらは接触冷感機能付き。ショート丈ならではのすっきりとした見た目も相まって、暑い季節に使いやすそう。カラー展開はライトグレー・ホワイト・ブラック・アイボリーの4色で、使いやすいニュアンスカラーが揃っています。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。