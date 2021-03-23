『紗倉まな』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
J-CASTニュース
ナリナリドットコム
AV業界に入ったのは、紗倉まなのファンだったことなどが理由だという
FRIDAYデジタル
母が「娘が載っているかも」と成人誌を購入しているという
デイリー新潮
風営法違反で摘発されたが、風俗営業の許可を得て営業を再開する
弁護士ドットコム
自身の恋愛について「ことごとく玉砕してきた感じでした」と自嘲気味に言及
東スポWEB
「女の子がどう感じるかが優先されすぎて、ちょっと歪かも」と言及
スポーツ報知
地下鉄内にいた人物と口論になって降りると、相手は銃を持っていたそう
休養をめぐっては「『引退』ととらえてた方もいらっしゃって」と説明
2カ月間の休養期間が終わり、「10／5から復帰しました！」と報告
日刊スポーツ
「ここ最近息切れしているなと感じることが多く」と、現状を説明
スポニチアネックス
紗倉まながABEMAの番組で、訴えを退けた東京地裁の判決に言及した
ABEMA TIMES
悩みについて「年齢とともに、体質の変化を感じております」とコメント
今後の抱負について、「還暦AV」を撮りたいと語った
紗倉が夏休みに実家に帰って来た際に、AVデビューを知ったそう
テレ東プラス
仕事の内容より、仕事に関わる人に「恵まれたんだなと思っています」と告白