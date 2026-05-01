思春期の子育てアドバイザーが解説「怒ると叩く子」の根本原因は愛情バロメータの低下にあった
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思春期の子育てアドバイザーである道山ケイが、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【危険サイン】怒ると叩く子に親が絶対にやってはいけないこと」と題した動画を公開した。動画では、怒ると親や兄弟に手を出してしまう思春期の子どもへの正しい対処法と、その根本的な原因について解説している。
道山はまず、子どもが怒ると叩く理由として「叱り方を間違えている」「愛情バロメータが下がっている」「感情のコントロールができない」という3つのポイントを挙げる。特に、「怒る」と「叱る」の違いについて言及し、「怒る」は親のイライラを子どもにぶつける行為であり、「叱る」はダメなことを冷静に伝える行為であると定義する。親が感情的に怒ってしまうことで、子どもも反発し手を出すきっかけになっているという。
また、親からの愛情が伝わっていないと感じると、子どもの心の中にある「愛情バロメータ」が下がり、親を傷つけてもいいと思い込んで手を出してしまうと解説。これを防ぐためには、春休みなどで生活リズムが多少崩れてもあれこれ言い過ぎず、最低限のルールだけを決めることが重要だとした。さらに、子どもが求める好きな料理を作ったり、一緒にゲームをするなどして、親からの愛情を伝える行動を促している。
叱る際の注意点として、道山は「あなたは本当にバカね」といった人格否定を絶対に避け、「このやり方は良くないよ」と行動そのものを正すように伝えるべきだと語る。それでも子どもが暴力を振るう場合は、「暴力は絶対に許さない」と毅然とした態度を取り、必要であれば一旦距離を置いてお互いに冷静になる時間を設けることを勧めている。
最後に、道山はイライラしたときの感情のコントロール方法を子どもと一緒に考えることの大切さを強調。それでも状況が改善しない場合は、発達障害などの可能性も視野に入れ、専門家の検査を受けるという選択肢も提示している。親自身の接し方を見直すことで、子どもの問題行動を解決へと導く、実践的な知識が詰まった内容となっている。
道山はまず、子どもが怒ると叩く理由として「叱り方を間違えている」「愛情バロメータが下がっている」「感情のコントロールができない」という3つのポイントを挙げる。特に、「怒る」と「叱る」の違いについて言及し、「怒る」は親のイライラを子どもにぶつける行為であり、「叱る」はダメなことを冷静に伝える行為であると定義する。親が感情的に怒ってしまうことで、子どもも反発し手を出すきっかけになっているという。
また、親からの愛情が伝わっていないと感じると、子どもの心の中にある「愛情バロメータ」が下がり、親を傷つけてもいいと思い込んで手を出してしまうと解説。これを防ぐためには、春休みなどで生活リズムが多少崩れてもあれこれ言い過ぎず、最低限のルールだけを決めることが重要だとした。さらに、子どもが求める好きな料理を作ったり、一緒にゲームをするなどして、親からの愛情を伝える行動を促している。
叱る際の注意点として、道山は「あなたは本当にバカね」といった人格否定を絶対に避け、「このやり方は良くないよ」と行動そのものを正すように伝えるべきだと語る。それでも子どもが暴力を振るう場合は、「暴力は絶対に許さない」と毅然とした態度を取り、必要であれば一旦距離を置いてお互いに冷静になる時間を設けることを勧めている。
最後に、道山はイライラしたときの感情のコントロール方法を子どもと一緒に考えることの大切さを強調。それでも状況が改善しない場合は、発達障害などの可能性も視野に入れ、専門家の検査を受けるという選択肢も提示している。親自身の接し方を見直すことで、子どもの問題行動を解決へと導く、実践的な知識が詰まった内容となっている。
YouTubeの動画内容
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