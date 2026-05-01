HEAVEN Japanのストラップレスブラ誕生♡ズレにくく美胸も叶う新作

肩を見せるオフショルダーやキャミソールをもっと素敵に着こなしたい。そんな女性の願いに応える、HEAVEN Japanの新作「ストラップレスブラ」が登場しました。従来のストラップレスブラに多かった締め付け感やズレ落ち、胸が潰れて見える悩みに着目し、快適さと補整力を両立。ファッションをもっと自由に楽しみたい方へおすすめの一枚です♡

締め付けにくいのにズレにくい設計

「ストラップレスブラ」は、価格7,480円（税込）、カラーはブラック、サイズはE65～K90の42サイズ展開です。豊富なサイズ展開で、自分にぴったりのフィット感を選べるのも嬉しいポイント。

上辺には滑り止めテープ、アンダー部分には30mmの太テープを採用し、ストラップなしでも安定感のある着け心地を実現しました。

さらに脇高設計と4段ホックで面で支えることで、圧力が分散され苦しく感じにくい仕様に。日常の動きにも対応しやすく、ズレを気にせず過ごせます。

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潰さず整える立体美胸シルエット

バストラインを美しく見せたい方にも注目のアイテム。4枚のパーツを縫い合わせた4枚はぎカップが、胸の丸みを潰さず自然な立体感を演出します。

垂れて見えやすいバストも程よく持ち上げ、きれいに整えてくれる補整力が魅力。サイドにはボーンを入れ、集めたお肉をしっかりホールドしながら脇周りはすっきり見せてくれます。

産後のバスト変化や広がりが気になる方にも頼れるデザインです。

夏にも嬉しい快適ディテール

密着度が高いブラジャーだからこそ、細部の心地よさにもこだわりが。洗濯表示はタグではなく印字仕様のため、肌当たりがやさしくチクチク感を軽減しています。

また、吸水速乾の涼感素材を使用し、汗ばむ季節でもムレにくく快適。胸元をカバーする形状でカップ浮きしやすい方や、谷間が見えやすい方にも安心感があります。

シンプルなデザインなので、薄着や見えてしまうコーデでも気になりにくいのが嬉しいポイントです♪

おしゃれも快適さも妥協しない一枚♡

HEAVEN Japanの「ストラップレスブラ」は、締め付け感を抑えながらズレにくく、美しいバストラインまで叶えてくれる優秀アイテム。

肩見せファッションを楽しみたい日も、自分らしく快適に過ごせます。下着選びに悩んでいた方こそ、この新作で毎日の装いをもっと自由に楽しんでみてはいかがでしょうか♡