あると助かるーーーッ！！【業務スーパー】忙しい主婦の味方！！「冷凍食品」

【業務スーパー】では、サッと手軽に食べられる「冷凍食品」を販売中。あと1品欲しいときにぴったりなおかず系から、お酒が進むつまみ系、おやつタイムがちょっぴりリッチになるスイーツまでいろいろな商品がそろっています。今回は、忙しい人の味方になってくれること間違いなしと言えそうな「冷凍食品」をピックアップ。ぜひ、お買い物の参考にしてみてください。

おうちでカフェ気分

「ドンキ・業務スーパー活用頑張らない料理家」という、@racco_clubさんが「特にお気に入り」とコメントしている「冷凍アメリカンクッキー」。「クランベリー＆ホワイトチョコ」と「ダブルチョコ」の2種類が販売されています。1つ80gの大きめサイズで、公式サイトによると「しっとりやわらかく焼き上げています」とのこと。常温か冷蔵庫で解凍するだけで食べられるので、ストックしておけばいつでもおうちでカフェ気分が味わえそうです。

お弁当のおかずにもおすすめ

一から作ると手間がかかる唐揚げも、業スーなら揚げ調理済みで販売されています。こちらの「お肉にこだわったあっさり唐揚げ」は、鶏むね肉が使われたあっさりと食べられそうな唐揚げです。夕食の1品はもちろん、お弁当のおかずとしても使えそう。@racco_clubさんも「お弁当にまじで便利～！」とおすすめしています。油で揚げるほか、オーブントースターや電子レンジでも調理ができるところも嬉しいポイントです。

スパイシーな風味のおつまみチキン

こちらの「スパイシーチキンスティック」は、公式サイトによると「ピリッとしたスパイシーな風味がクセになる」という、骨なしのフライドチキンです。食べる前に油で揚げれば、揚げたてのアツアツの美味しさを楽しめるはず。おつまみやおかずにそのまま食べても美味しそうですが、ラップサンド風にして食べるのも良さそう。レタスやトマト等、野菜も一緒に食べられるラップサンドは、忙しい時のランチにぴったりかも。

台湾グルメも手軽に楽しめる！

@racco_clubさんが「あと1品におかずに最高なんです～！」と激推ししているのが、「台湾大根もち」。公式サイトによると、「外はサクッと中はもちもちとした食感」「台湾の朝食でおなじみの点心」なのだそう。フライパンで焼くか、油で揚げて食べられるので、ちょっとしたおかずやおつまみに重宝しそう。ポン酢や砂糖しょうゆをつけて食べるのもおすすめです。冷凍庫にあると、いざという時に大活躍してくれるかも。ぜひ、業スーでチェックしてみてください。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A