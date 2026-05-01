東京ディズニーランドで「スター・ツアーズ」特別バージョンがスタート！マンダロリアン＆グローグーに必ず会えるのは今だけ
東京ディズニーランド(R)で2026年4月23日、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の特別バージョンが期間限定でスタートした。スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したこの特別バージョンでは、本作の主人公マンダロリアン(ディン・ジャリン)とグローグーが必ず登場する。初日の開園前には特別イベントも開催され、約70人のゲストが参加した。
【写真】「スター・ツアーズ」前にマンダロリアンが勢ぞろい!?本物そっくりのハイクオリティ仮装にびっくり！
■グローグーからの通信にファン歓喜！「めちゃくちゃかわいい」
「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は、『スター・ウォーズ』の世界で予測不能な宇宙旅行を楽しめるアトラクション。何通りものストーリーが用意されており、キャラクターから通信を受ける場面も複数のパターンが存在する。そのため、お目当てのキャラクターに会えるかどうかは「乗ってみてのお楽しみ」なのだが、特別バージョンではマンダロリアンことディン・ジャリンと、ヨーダと同じ種族のフォースを秘めた子ども・グローグーが必ず登場。『マンダロリアン』ファンにはたまらない内容となっている。
4月23日の開園前には、当選した約70人のゲストを招き、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』スター・ツアーズ特別イベントが実施された。本イベントでは特別に仮装が許可され、マンダロリアンやグローグーに扮したゲストが多数参加。自宅からグローグーを連れてきたゲストも多く見られた。
開園前にひと足早く、特別バージョンの「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」を体験した女性グループに感想を聞いてみると「拍手が起きる場面もあって、一体感がありました」「みんながグローグーを膝に乗せている光景がおもしろかったです」といった声が上がり、ファンが集まった同イベントならではの体験を満喫したようだ。
また、グローグーが登場する通信のシーンについては「めちゃくちゃかわいかったです！」とのこと。筆者も特別バージョンを体験してみたのだが、短いシーンの中に、食いしん坊なグローグーの愛らしさとユーモアが表現されており、思わずクスッと笑ってしまった。3Dメガネによって映像が飛び出す演出もあり、本作のファンはもちろん、そうでない人も楽しめるように感じた。
■カエルをくわえたグローグーの新作ピンバッジも登場
「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」特別バージョンの実施に合わせて発売された、『スター・ウォーズ』の新作グッズも見逃せない。なかでも注目は、カエルをくわえたグローグーのデザインなど、全7種類がそろう「ピンバッジ」(各1200円)。ほかにも、R2-D2、ヨーダ、C-3POの「鈴マスコットセット」(2700円)、『スター・ウォーズ』のロゴがデザインされた「マグカップ」(2000円)が登場している。
アトラクションを楽しんだあとのブレイクタイムには、「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の出口前にあるカウンターサービスの飲食店舗「ソフトランディング」がおすすめだ。同店では4月1日より、宇宙をモチーフにしたドリンク「ギャラクティック・ブリーズ(バタフライピーシロップ＆乳酸菌飲料、マンゴー)」(750円)を販売している。
表面にキラキラとパウダーが輝くドリンクは、ストローで混ぜると紫色に変化。飲んでみると、乳酸菌飲料のさわやかな甘味を楽しめた。角切りのマンゴーがたっぷり入っているのもうれしい。
「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」特別バージョンは、2026年6月30日(火)まで実施。グローグーの無邪気な魅力が詰まった通信シーンは、ファンならずとも心をくすぐられるはず！大満足の宇宙旅行になること、間違いなしだ。
なお、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日(金)より公開される。前出の女性ゲストは、「予告でマンドー(マンダロリアン)が『いつまでもグローグーを守ってあげられない』というようなことを言っていたので、グローグーがどんなふうに成長していくのか楽しみです」と期待を寄せていた。
取材・文＝水野梨香
(C) Disney (C) & TM Lucasfilm Ltd
※2026年4月23日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。
※紹介しているグッズは品切れや販売終了となる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■グローグーからの通信にファン歓喜！「めちゃくちゃかわいい」
「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は、『スター・ウォーズ』の世界で予測不能な宇宙旅行を楽しめるアトラクション。何通りものストーリーが用意されており、キャラクターから通信を受ける場面も複数のパターンが存在する。そのため、お目当てのキャラクターに会えるかどうかは「乗ってみてのお楽しみ」なのだが、特別バージョンではマンダロリアンことディン・ジャリンと、ヨーダと同じ種族のフォースを秘めた子ども・グローグーが必ず登場。『マンダロリアン』ファンにはたまらない内容となっている。
4月23日の開園前には、当選した約70人のゲストを招き、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』スター・ツアーズ特別イベントが実施された。本イベントでは特別に仮装が許可され、マンダロリアンやグローグーに扮したゲストが多数参加。自宅からグローグーを連れてきたゲストも多く見られた。
開園前にひと足早く、特別バージョンの「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」を体験した女性グループに感想を聞いてみると「拍手が起きる場面もあって、一体感がありました」「みんながグローグーを膝に乗せている光景がおもしろかったです」といった声が上がり、ファンが集まった同イベントならではの体験を満喫したようだ。
また、グローグーが登場する通信のシーンについては「めちゃくちゃかわいかったです！」とのこと。筆者も特別バージョンを体験してみたのだが、短いシーンの中に、食いしん坊なグローグーの愛らしさとユーモアが表現されており、思わずクスッと笑ってしまった。3Dメガネによって映像が飛び出す演出もあり、本作のファンはもちろん、そうでない人も楽しめるように感じた。
■カエルをくわえたグローグーの新作ピンバッジも登場
「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」特別バージョンの実施に合わせて発売された、『スター・ウォーズ』の新作グッズも見逃せない。なかでも注目は、カエルをくわえたグローグーのデザインなど、全7種類がそろう「ピンバッジ」(各1200円)。ほかにも、R2-D2、ヨーダ、C-3POの「鈴マスコットセット」(2700円)、『スター・ウォーズ』のロゴがデザインされた「マグカップ」(2000円)が登場している。
アトラクションを楽しんだあとのブレイクタイムには、「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の出口前にあるカウンターサービスの飲食店舗「ソフトランディング」がおすすめだ。同店では4月1日より、宇宙をモチーフにしたドリンク「ギャラクティック・ブリーズ(バタフライピーシロップ＆乳酸菌飲料、マンゴー)」(750円)を販売している。
表面にキラキラとパウダーが輝くドリンクは、ストローで混ぜると紫色に変化。飲んでみると、乳酸菌飲料のさわやかな甘味を楽しめた。角切りのマンゴーがたっぷり入っているのもうれしい。
「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」特別バージョンは、2026年6月30日(火)まで実施。グローグーの無邪気な魅力が詰まった通信シーンは、ファンならずとも心をくすぐられるはず！大満足の宇宙旅行になること、間違いなしだ。
なお、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日(金)より公開される。前出の女性ゲストは、「予告でマンドー(マンダロリアン)が『いつまでもグローグーを守ってあげられない』というようなことを言っていたので、グローグーがどんなふうに成長していくのか楽しみです」と期待を寄せていた。
取材・文＝水野梨香
(C) Disney (C) & TM Lucasfilm Ltd
※2026年4月23日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。
※紹介しているグッズは品切れや販売終了となる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。