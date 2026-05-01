軽量＆静音設計だから、どこでも気軽にボディケアできる【アイリスオーヤマ】のビューティーケアガンがAmazonに登場中‼
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筋肉をほぐしてスッキリ！コンパクトでも技術は本格派【アイリスオーヤマ】のビューティーケアガンがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのビューティーケアガンは、自宅で簡単に本格的なボディケアができるアイテムだ。日々の疲れを癒したい人や、運動後の筋肉のケアをしたい人にぴったりの一台。軽量＆コンパクト設計ながら、パワフルな振動で筋膜にしっかりアプローチし、筋肉のコリをほぐす。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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4段階の振動レベルを搭載しており、約1,600回/分から最大約2,800回/分まで自由に調節可能。
やさしくほぐしたい時から、しっかりケアしたい時まで、好みに合わせた使い方ができる。約7ミリメートルのストロークと約7キログラムの耐久性を備え、しっかりと圧をかけても振動が止まりにくいタフな設計だから、狙った部位を効果的にケアできるのもポイント。
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4種類のアタッチメント付きで、使用部位に応じた最適なケアが可能だ。球形アタッチメントは肩やデコルテなど広範囲にやさしく使いたい時に最適。平形は太ももや腰などの大きな筋肉に、円柱形は手のひらや足裏のピンポイントケアに、U字形は腕やすねを挟み込むようにアプローチできる。これ一台で、全身を効率的にケアできるのが魅力だ。
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ダークグレー・ブルー・モカの3カラー展開で、ライフスタイルに合わせたデザインを選べるのもうれしい。パワフルな振動と静音性を兼ね備えたこのビューティーケアガンで、手軽に本格的なボディケアを始めよう。
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