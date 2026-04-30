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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【PS5にスピーカーを繋ぐ方法】解説｜PS5、PS4に対応」を公開した。動画では、オーディオ出力端子を持たないPS5やPS4本体に、スピーカーなどのオーディオ機器を接続するための4つの実践的なアプローチを解説している。



PS5やPS4は本体にオーディオ端子がなく、Bluetoothオーディオの接続も基本的にはできない。そのため、コントローラーに直接スピーカーを繋ぐ不便さを解消するには少し工夫が必要となる。動画内では具体的な解決策として「テレビまたはディスプレイの音声出力端子を使う」「HDMI音声分離器を使用する」「音声用のゲームパッドを用意する」「USBオーディオを使用する」の4つが紹介されている。



中でも最もポピュラーな方法として挙げられたのが「HDMI音声分離器を使用する」手法だ。これはHDMIケーブルから音声を別途抽出する機器を導入するものである。ただし、音声分離器によっては4Kに対応していなかったり、リフレッシュレートの上限が低かったりする場合があるため、プレイするゲームや自身の許容できるスペックに応じて製品を選ぶよう注意が促された。



また、「USBオーディオを使用する」方法についても詳しく言及。「FPS用のイコライザーが備わっていたり、配信やボイスチャット用にマイクと音声でボリュームが独立していたりして扱いやすい」と、その利便性の高さを強調している。導入の際は、PS5に対応しているかどうかの確認が必須だ。



動画の終盤では、「CS機は周辺機器の制約が多いのがかなりネックになります」と指摘。将来的に周辺機器にこだわるのであれば、制約のないゲーミングPCへの乗り換えも一つの選択肢だとしている。現状の環境やプレイスタイルに最適な接続方法を取り入れることで、より高音質で没入感のあるゲーム体験が実現できるだろう。