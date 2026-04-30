「AI化されない事業がいい」百貨店勤務15年で独立を決意した男が語る“仕事選びの優先順位”
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「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「『日曜の夜が憂鬱だった』百貨店勤務15年を辞めBuild'sに加盟し『自由を手に入れた男』に密着」と題した動画を公開した。ビル清掃のフランチャイズで独立した能勢オーナーにインタビューを行い、精神的な負担が減り「自分の時間が増えている」という本音に迫った。
動画は、前職の振り返りからスタート。能勢氏は百貨店に15年勤務し、オーダースーツの販売やクレジットカードの企画部門などに携わっていた。しかし、「休んで家族で過ごしている時も気が休まらず」と当時の苦悩を吐露。「AI化されないような事業」「一人でやりたい」という条件から、ビル清掃での独立を決意した経緯を明かした。
続いて話題は、現在の働き方と収入の変化へ。能勢氏は朝3時に起床し、10時には仕事が終わる生活を送っている。手取りは約50万円で前職と同等か少し低い程度だという。精神的な負担について問われると、「全くないです」と即答。会社員時代は「次の日のことを考えてしまって、日曜日になると結構憂鬱になる」状態だったが、現在は趣味のボディメイクのコンテストやバレーボールに全力で打ち込めるほど充実していると語った。
一方で、一人で働く苦労も口にする。「代わりが利かないじゃないですか」と語り、病気やケガへの配慮に加え、真冬に車が故障した際は「奥さんに迎えに来てもらいました」と、トラブルに一人で対処する大変さも振り返った。
今後の目標について、仕事面では月100万円の売上を目指しつつ、趣味のボディメイクでは「日本一になりたいです」と意気込みを見せた。自身の裁量で仕事とプライベートを両立させる能勢氏の姿から、新しい働き方の選択肢が提示される対談となっている。
動画は、前職の振り返りからスタート。能勢氏は百貨店に15年勤務し、オーダースーツの販売やクレジットカードの企画部門などに携わっていた。しかし、「休んで家族で過ごしている時も気が休まらず」と当時の苦悩を吐露。「AI化されないような事業」「一人でやりたい」という条件から、ビル清掃での独立を決意した経緯を明かした。
続いて話題は、現在の働き方と収入の変化へ。能勢氏は朝3時に起床し、10時には仕事が終わる生活を送っている。手取りは約50万円で前職と同等か少し低い程度だという。精神的な負担について問われると、「全くないです」と即答。会社員時代は「次の日のことを考えてしまって、日曜日になると結構憂鬱になる」状態だったが、現在は趣味のボディメイクのコンテストやバレーボールに全力で打ち込めるほど充実していると語った。
一方で、一人で働く苦労も口にする。「代わりが利かないじゃないですか」と語り、病気やケガへの配慮に加え、真冬に車が故障した際は「奥さんに迎えに来てもらいました」と、トラブルに一人で対処する大変さも振り返った。
今後の目標について、仕事面では月100万円の売上を目指しつつ、趣味のボディメイクでは「日本一になりたいです」と意気込みを見せた。自身の裁量で仕事とプライベートを両立させる能勢氏の姿から、新しい働き方の選択肢が提示される対談となっている。
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