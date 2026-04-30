ホワイトソックスが4月を5割で終えた

【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）

2年連続最下位に低迷していたホワイトソックスが、粘り強い戦いを続けている。29日（日本時間30日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に3-2で勝利。劇的なサヨナラ勝ちで4月13勝目をあげた。これで月間成績は13勝13敗の五分。村上宗隆内野手が加入した今季、シカゴの熱気が高まりつつある。

MLB公式サイトのホワイトソックス番スコット・メルキン記者は、自身のX（旧ツイッター）で快進撃を称えた。「4月を13勝13敗で終えた。月間成績を5割以上で締めくくったのは、同じく13勝13敗だった2023年6月以来の出来事となった」と綴り、3年ぶりの快挙を伝えた。

チームをけん引しているのは村上と言えるだろう。開幕から31試合に出場し、打率.236（110打数26安打）、12本塁打、23打点、25四球。本塁打数はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と並び、メジャートップタイと、1年目からアーチを量産している。

ホワイトソックスは31試合を終えて14勝17敗でア・リーグ中地区3位と健闘が続く。中地区トップのチーム本塁打38本は、村上加入がもたらした好影響と言っても過言ではない。シカゴに再び歓喜を、5月以降の戦いにも注目が集まる。（Full-Count編集部）