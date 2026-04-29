プロセカのファンミーティングイベントABEMA PPVで生配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月16日（土）に開催されるスマートフォンリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（以下、『プロセカ』）のファンミーティングイベント『プロセカユニットファンミーティング Vivid BAD SQUAD in 兵庫』昼・夜公演を「ABEMA PPV」にて独占生配信することを決定。また、本配信の視聴チケットを４月27日（月）より販売開始した。
『プロセカユニットファンミーティング Vivid BAD SQUAD in 兵庫』は、『プロセカ』に登場する各ユニットのキャストが全国各地を巡り、ファンと直接交流するファンミーティングイベント。今回は実力派ストリートユニット「Vivid BAD SQUAD」のキャストが兵庫県を訪れ、ユニットの魅力を存分に届けるスペシャルステージを開催する。
本イベントでは、ファンの皆さんと交流するトークショーをはじめ、キャストによるショートライブ、生アフレココーナーなどVivid BAD SQUADの世界観をさまざまな形で楽しめるプログラムを実施。ショートライブでは、キャストがステージ上で楽曲を披露し、ストリート音楽をルーツとしたユニットならではの熱量あふれるパフォーマンスをお届けする。また、キャラクターの印象的なシーンをキャストがその場で演じる生アフレコでは、キャラクター同士の関係性や物語の魅力を臨場感たっぷりに体感できる。ユニットの魅力やキャラクターへの想いをより深く知ることができるファン必見の内容となっている。
そして、「ABEMA PPV」限定特典も決定。本配信チケットの購入者全員に「チケット風デジタル壁紙」（4種）をプレゼントするほか、昼公演・夜公演の両公演購入者には「コメントムービー」を期間限定でお届け。
本配信は、「ABEMA PPV」にて４月27日（月）20時30分からチケットの販売開始、各2,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができ、チケットを購入者は放送後も５月29日（金）23時59分まで、見逃し配信で本編を視聴することが可能。
Art by 岩本ゼロゴ (C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.
本イベントでは、ファンの皆さんと交流するトークショーをはじめ、キャストによるショートライブ、生アフレココーナーなどVivid BAD SQUADの世界観をさまざまな形で楽しめるプログラムを実施。ショートライブでは、キャストがステージ上で楽曲を披露し、ストリート音楽をルーツとしたユニットならではの熱量あふれるパフォーマンスをお届けする。また、キャラクターの印象的なシーンをキャストがその場で演じる生アフレコでは、キャラクター同士の関係性や物語の魅力を臨場感たっぷりに体感できる。ユニットの魅力やキャラクターへの想いをより深く知ることができるファン必見の内容となっている。
そして、「ABEMA PPV」限定特典も決定。本配信チケットの購入者全員に「チケット風デジタル壁紙」（4種）をプレゼントするほか、昼公演・夜公演の両公演購入者には「コメントムービー」を期間限定でお届け。
本配信は、「ABEMA PPV」にて４月27日（月）20時30分からチケットの販売開始、各2,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができ、チケットを購入者は放送後も５月29日（金）23時59分まで、見逃し配信で本編を視聴することが可能。
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