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元駅員が解説する廃駅の魅力。歴史的建造物に指定された「旧博物館動物園駅」の内観

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「【超人気の廃駅の内部は？】その数奇な運命を辿る【京成本線・旧博物館動物園駅】■駅攻略」と題した動画を公開している。動画では、都心にありながら長年閉鎖されていた京成本線の廃駅「旧博物館動物園駅（通称：ハクドウ駅）」の歴史と、期間限定で公開された内部の様子を解説している。



1933年に開業した同駅の「数奇な運命」について解説する。かつては多くの利用客で賑わったものの、京成上野駅からの距離が0.9kmと近かったことや、ホームが4両編成までしか対応していなかったことがネックになったという。さらに、地下駅ゆえに保安上の理由から無人化できず、ホームの延長も費用対効果の面で見送られた結果、1997年に営業を休止し、2004年に正式に廃止となった。



しかし、この廃駅は単なる遺構として終わらなかった。「なんとその後の2018年に、鉄道施設としては初となる、東京都選定歴史的建造物に選定される」と語る通り、その文化的価値が高く評価されている。今回は開業90周年を記念したポップアップショップの開催に合わせて内部が公開され、動画では多くの人々がその「時の止まった」空間を訪れる様子が収められている。



内部に足を踏み入れると、西洋風のドーム型天井や斜めのチェッカー模様の床面など、当時のモダンな意匠がそのまま残されている。さらに、休止時に残された壁の落書きや、かつての切符売り場なども往時の雰囲気を色濃く残している。また、2018年の一般公開時に設置された巨大な「アナウサギ」のオブジェも移設されており、独特の空間を演出している。



「美しく荘厳な外観だけではなく、90年前の開業時からほとんど姿を変えずに残る内観」を堪能できる旧博物館動物園駅。動画は、都市の地下にひっそりと眠る廃駅が持つ、歴史的な魅力と浪漫を存分に感じさせる内容となっている。