球界屈指の危険な打者、村上宗隆のアーチは「興奮と希望」　地元メディアも和製大砲の虜「待ち望んでいたものだ」

本塁打を量産する村上の活躍に地元も沸いている(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が殊勲の一打を放ち、本拠地で勝利を呼び込んだ。現地時間4月27日のエンゼルス戦の7回に、逆転打となる12号3ランが飛び出し、8-7の白星に貢献。ゲーム終盤、勝負所での豪快な一発により、ホームスタジアムは歓喜に包まれた。

【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざしを受けている村上の12号アーチシーン

4-5のスコアで迎えた7回裏、無死二、三塁のチャンスで打席に立った村上は、エンゼルスの3番手ドルー・ポメランツと対峙。左腕が5球目に投じた、低めの速球を捕えると、打球は高く舞い上がり右翼スタンドへと消えた。この本塁打で逆転に成功したホワイトソックスは最後までリードを守り、1点差で勝利を飾っている。

村上は12本目のアーチにより、ホームラン数でメジャー単独トップに立った。驚異的な打棒を奮っている日本人スラッガーの活躍に対し、地元メディアからも称賛の声が上がっており、シカゴを拠点とする『ON TAP SPORTS NET』はこの日の本塁打が、「エンゼルスを相手に8-7の逆転勝利を後押しするものとなった」などとレポートしている。

同メディアは、現在の村上を「球界屈指の危険な打者」と評しながら、「日本で見せていたパワーはメジャーでも違和感なく発揮されており、ホワイトソックスファンが長年求めてきた、試合を変えられる安定した生産力をすでにもたらしている」などと指摘。