【ミッフィー新商品】ロフト限定の雑貨コレクションが出るよー！フルーツモチーフがかわいい全41種類♪
ミッフィーの新作雑貨が、ロフト限定で登場！
（写真）【ミッフィー新商品】フルーツモチーフがかわいい全41種類♪
2026年4月24日（金）〜5月31日（日）の期間限定で、ミッフィーの雑貨フェア「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」が開催中です♪
ミッフィーとロフトの限定企画の第4弾として開催されるフェアで、「Little Fruit Parade」をテーマとした雑貨コレクションが、全41種類も登場するんです！
フルーツモチーフがかわいい新作雑貨♪
【ミッフィー新商品】2026年4月24日（金）〜5月31日（日）「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」開催♪
ロフト限定で発売される新作雑貨は、フルーツをモチーフにした大人かわいいシリーズ。
いちごのモチーフを手に持ったミッフィーのぬいぐるみや、ケーキを食べるミッフィーがデザインされたトートバッグなど、いつでもそばに置いておきたくなる、やさしいパステルカラーの雑貨が勢ぞろいです。
日常使いできる実用アイテムが多いのもうれしいポイント。
バッグに忍ばせておきたいコーム＆ミラーや、メガネケース、ボックスポーチやペンシルネイルオイルなど、身だしなみもミッフィー雑貨におまかせ。
あると便利なスクエアリングノートや、スクエアメモ、ダイカットステッカーはデスク周りで役立ちそうです。
全3種類のマスキングテープは、全部手に入れたくなるかわいさ！
どのアイテムも、毎日のちょっとしたシーンに取り入れやすい、使い勝手のよさも魅力ですね。
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商品は、銀座ロフト、渋谷ロフトほか全国のロフト及びロフトネットストアにて発売。
あれもこれも欲しくなる、世界観抜群の限定アイテムをお見逃しなく♪
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※価格はすべて税込みです。
※店舗により取扱商品、規模は異なります。