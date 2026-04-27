極限のタフネスと都会の洗練を併せもつ。コーデュラナイロンが刻む、ハイスペックの鼓動【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
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強撥水と30リットルの大容量が、あなたの冒険を加速させる【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
アウトドアで培われた妥協なき機能性と、都会的な美意識を高い次元で融合させたコールマンの至宝「エスリアシリーズ」。その核となるのは、通常のナイロンを遥かに凌ぐ強度を誇るコーデュラナイロン生地の採用だ。摩耗や引き裂きに強く、過酷なフィールドから日々のハードな通勤・通学まで、長期間にわたってその美しさと機能を維持し続ける。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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容量は、日常使いから1泊程度の旅行、トレッキングまでを完璧にカバーする30リットル。
メインコンパートメントにはノートパソコンやタブレットを安全に保護する専用スペースを完備し、オーガナイザーポケットが小物の散乱を徹底的に防いでくれる。さらに、本体生地には強撥水加工が施されており、突然の雨に見舞われても大切な荷物を守り抜く頼もしさを備えている。
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背負い心地へのこだわりも、まさにハイスペック。背面パネルとショルダーベルトにはクッション性に優れたメッシュ素材を贅沢に使用し、高い通気性を確保。チェストストラップを併用することで、荷物が重いシーンでも体に吸い付くような抜群の安定感とフィット感を提供し続ける。
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フロントに配された複数のポケットやサイドのメッシュポケットなど、瞬時に必要なものへ手が届く利便性は、一度体感すれば手放せなくなるはずだ。機能美を極めたこのバックパックを相棒に選ぶことで、あなたの日常はよりエネルギッシュで、自信に満ちたものへと進化するだろう。
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