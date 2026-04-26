YSL BEAUTY新作リップ♡“ふわじゅわ”質感で魅せるヌードカラー

トレンドの最前線を走るYSL BEAUTYから、新たなアイコンリップが誕生♡ツヤでもマットでもない未体験の“ふわじゅわ”質感が魅力の「YSL ラブヌード リップスティック」は、ナチュラルなのにセンシュアルな印象を叶える注目アイテム。今の気分にぴったりな、軽やかで洗練されたリップメイクを楽しめます。

未体験の“ふわじゅわ”質感とは

「YSL ラブヌード リップスティック」



価格：全10色 各5,500円（税込）

YSLがたどり着いたのは、ツヤでもマットでもない新感覚の質感。

独自の水分・ブラーテクノロジーにより、縦じわや輪郭をふんわりぼかしながら※1、内側からじゅわっとにじむような血色感※1を演出します。

さらに、ヒアルロン酸※3やウォーター・ボム・コンプレックスによって、うるおいをしっかりキープ。軽やかな塗り心地でありながら、しっとりとした仕上がりを叶えます。

ブラックベリーの香りもほんのり漂い、メイクタイムをより特別なひとときに♪

※1メイクアップ効果による

Zaがついに日本初上陸♡1本で叶うナチュラル美肌プライマー登場

肌になじむ水彩ヌードカラー

全10色のラインナップは、どんな肌トーンにも溶け込む水彩ヌードカラー。中でも注目のカラーはこちら。

#1 アンドレスド ピンク



センシュアルなピンクヌード。くすみローズのニュアンスで自然な血色感をプラス。

#44 ヌード ラヴァリエール



やわらかなミルキーピンク。肌なじみがよく、上品で洗練された印象に。

#7 イリシット ヌード



深みのあるローズヌード。落ち着きと華やかさを兼ね備えた大人カラー。

どのカラーもナチュラルに唇を引き立て、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。

刻印サービスで特別な1本に

2026年4月22日（水）より、公式オンライン ブティックおよび表参道フラッグシップ ブティックにて刻印サービスをスタート。

名前やメッセージ、特別な日付を無料で刻印でき、自分だけのオリジナルリップに仕上げることができます。大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美としてもぴったりなサービスです。

※モチーフありの場合6文字

※モチーフなしの場合8文字（モチーフは最初の1文字のみ刻印可能）

新しい自分に出会うリップ♡

「YSL ラブヌード リップスティック」は、ナチュラルさと色気を絶妙に引き出す新時代のリップ。軽やかなのに印象的な仕上がりで、日常のメイクをワンランクアップしてくれます。

自分らしさを引き出しながら、ほんのりセンシュアルな魅力をプラスできる一本。特別感のある刻印サービスとともに、あなただけのリップ体験を楽しんでみてください♡