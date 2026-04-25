今回は、両親がモラハラ夫を撃退したエピソードを紹介します。

せっかくの誕生日なのに…

「私の夫はいわゆるモラハラ夫で、私によく暴言を吐いてきます。最近は私だけではなく、1歳の息子にもひどいことを言っているのを聞き、ありえないと思いました。ちなみに夫は、育児も家事も完全に私に丸投げです。

そんな夫へのイライラが募っていましたが、ある日私の誕生日にファミレスに行くことになり、『お前が食事中、俺が子どもの面倒を見るからゆっくり食えよ？』と言ってくれたんです。ただ、これまでろくに育児なんてしたことがないのに大丈夫かなと不安はあったものの、嬉しかったです。

そして誕生日当日、夫はファミレスでスマホを見てばかりで、結局息子の面倒なんて見てくれず……。私がトイレに行くほんの数分間でさえ、『息子を連れてけよ？』と言ってきました。

思わず母にLINEでそのことを愚痴ったのですが、それからまもなく両親がファミレスに来てくれて、私と息子を実家に連れて行ってくれたんです。一緒に行こうとした夫に対し、父は『君を招待するつもりはない』と、また母は『あなたがいると娘がくつろげないから』と冷たく言い放ち、夫は黙っていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ これまでも、両親に何度か夫の問題行動について話していたそうなので、両親もさすがに許せないと思ったのでしょう。夫がこれで反省してくれるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。