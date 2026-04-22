SixTONES京本大我＆宮澤エマ、生放送で井上芳雄とブロードウェイミュージカル語り合う「芳雄のミュー」ゲスト出演
【モデルプレス＝2026/04/22】井上芳雄によるミュージカル番組「生放送！井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」（5月13日午後10時より生放送／WOWOW）＃33のゲストに、宮澤エマとSixTONESの京本大我が決定した。ブロードウェイミュージカルの魅力や間近に迫るトニー賞について熱く語り合い、スタジオで歌唱披露も行う。
【写真】SixTONESメンバー、昨年の初NYブロードウェイ満喫ショット
同番組は、ミュージカルを全力で応援してきたWOWOWが、日本が誇るエンターテイナー・井上とコラボレート。井上自身が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、 “生放送”にこだわった、ミュージカルの “いま”を届けるトーク＆ミュージックショーだ。
6月8日（※日本時間）に放送される『生中継！第79回トニー賞授賞式』にて、井上とともに番組ナビゲーターを務める宮澤と、スペシャル・サポーターを務める京本が一堂に会し、1ヶ月後に迫ったトニー賞について熱く語り合う。「トニー賞」は、該当期間中（今回は2025年4月28日〜2026年4月26日、前年4月末から1年間）にニューヨークのオン・ブロードウェイの劇場で開幕した演劇・ミュージカル作品を対象に贈られるアメリカ演劇界で最も権威のある賞。作品賞や俳優賞はもちろん、演出家、デザイナーらスタッフへの賞が演劇とミュージカルに設けられており、まさに1年のブロードウェイを総括するアワードといえる。
WOWOWでの本授賞式の生中継は2026年で12回目。井上と宮澤が番組ナビゲーターとしてタッグを組むのは6回目、京本がスペシャル・サポーターを務めるのは3回目。2年続けて3人でトニー賞授賞式を届けてきたが、2025年は東京と大阪に分かれての中継だったため、3人で顔を揃えるのは2年ぶりとなる。それぞれの目線でトニー賞を追い続けてきた3人が、いま感じているブロードウェイミュージカルの魅力や、間近に迫るトニー賞への期待などを語り合う、ここでしか聞けない貴重な機会となる。当日は、スタジオからの生放送で歌唱披露も予定されている。（modelpress編集部）
芳雄さんとは、トニー賞授賞式のナビゲーターでタッグを組ませていただいてる中で、この番組でもご一緒できて嬉しいです。「芳雄のミュー」には以前も出演させていただきましたが、こうしたミュージカルに特化した番組が長く続いていることは、いち舞台ファンとしても、とても嬉しく思います。また、京本さんともトニー賞授賞式に向けて、歌声を重ね合わせられるのを楽しみにしています。
今年も番組に呼んでいただきありがとうございます。いつも芳雄さんと楽しくお話が出来て、とても満たされた気持ちになります。今回もどんなお話が出来るか楽しみです。トニー賞も近いですし、僕がスペシャルサポーターを務めさせていただくのも3度目になるので、今まで以上に熱いミュージカルトークが出来たらと思います。よろしくお願いします。
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◆SixTONES京本大我＆宮澤エマ、井上芳雄とミュージカルトーク
同番組は、ミュージカルを全力で応援してきたWOWOWが、日本が誇るエンターテイナー・井上とコラボレート。井上自身が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、 “生放送”にこだわった、ミュージカルの “いま”を届けるトーク＆ミュージックショーだ。
WOWOWでの本授賞式の生中継は2026年で12回目。井上と宮澤が番組ナビゲーターとしてタッグを組むのは6回目、京本がスペシャル・サポーターを務めるのは3回目。2年続けて3人でトニー賞授賞式を届けてきたが、2025年は東京と大阪に分かれての中継だったため、3人で顔を揃えるのは2年ぶりとなる。それぞれの目線でトニー賞を追い続けてきた3人が、いま感じているブロードウェイミュージカルの魅力や、間近に迫るトニー賞への期待などを語り合う、ここでしか聞けない貴重な機会となる。当日は、スタジオからの生放送で歌唱披露も予定されている。（modelpress編集部）
◆宮澤エマコメント全文
芳雄さんとは、トニー賞授賞式のナビゲーターでタッグを組ませていただいてる中で、この番組でもご一緒できて嬉しいです。「芳雄のミュー」には以前も出演させていただきましたが、こうしたミュージカルに特化した番組が長く続いていることは、いち舞台ファンとしても、とても嬉しく思います。また、京本さんともトニー賞授賞式に向けて、歌声を重ね合わせられるのを楽しみにしています。
◆京本大我コメント全文
今年も番組に呼んでいただきありがとうございます。いつも芳雄さんと楽しくお話が出来て、とても満たされた気持ちになります。今回もどんなお話が出来るか楽しみです。トニー賞も近いですし、僕がスペシャルサポーターを務めさせていただくのも3度目になるので、今まで以上に熱いミュージカルトークが出来たらと思います。よろしくお願いします。
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