スヌーピーの相棒チャーリー・ブラウンのTシャツが「PATRICK」の2本ラインに!?遊び心満点の新作スニーカー先行予約終了迫る！
2本ラインがトレードマークのスニーカーブランド「PATRICK(パトリック)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボアイテムが登場。新作モデルも遊び心たっぷりのディテールを備えたデザインとなっている。
【写真】「パトリック」の新作コラボを見る
今回のコラボは、「PATRICK」を代表する「マラソンレザー」がベース。「パトリック」のアイコンでもある2本ラインを、チャーリー・ブラウンのお気に入りTシャツをイメージしたジグザグデザインに仕上げているのが最大の特徴だ。
「スヌーピー・マラソンレザー1」(2万3100円)は、さわやかな春のコーディネートに映えるホワイトレザーの1足。サイドにはイタズラな表情で笑うスヌーピーとチャーリー・ブラウンのウェルダープリントが施されている。
同時発売のもう1足が「スヌーピー・マラソンレザー2」(2万3100円)。落ち着いた印象のチョコレートカラーに、スヌーピーとチャーリー・ブラウンをゴールドカラーでウェルダープリントしているのが特徴。真っ白なジグザグの2本ラインが際立つカラーリングだ。
以上のアイテムは、「PATRICK」の公式オンラインショップで、2026年4月27日(月)15時まで会員限定での先行予約販売を実施中。毎回、「PATRICK」の「PEANUTS」コラボを楽しみにしている人は、この機を逃さず予約購入を！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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今回のコラボは、「PATRICK」を代表する「マラソンレザー」がベース。「パトリック」のアイコンでもある2本ラインを、チャーリー・ブラウンのお気に入りTシャツをイメージしたジグザグデザインに仕上げているのが最大の特徴だ。
同時発売のもう1足が「スヌーピー・マラソンレザー2」(2万3100円)。落ち着いた印象のチョコレートカラーに、スヌーピーとチャーリー・ブラウンをゴールドカラーでウェルダープリントしているのが特徴。真っ白なジグザグの2本ラインが際立つカラーリングだ。
以上のアイテムは、「PATRICK」の公式オンラインショップで、2026年4月27日(月)15時まで会員限定での先行予約販売を実施中。毎回、「PATRICK」の「PEANUTS」コラボを楽しみにしている人は、この機を逃さず予約購入を！
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