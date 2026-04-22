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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、「【ナノバナナ超え】OpenAIの新しい画像生成AIモデル「GPT Image 2(ChatGPT Images 2.0)」とは？｜性能・使い方・活用事例まで全部解説！」と題した動画を公開した。動画では、OpenAIが2026年4月22日に発表した最新の画像生成AIモデル「GPT Image 2（ChatGPT Images 2.0）」の圧倒的な性能や、具体的な使い方について解説している。



本動画は2章構成で展開される。第1章では「GPT Image 2」の概要とその特徴を紹介。従来モデルと比較して画質や表現力が大幅に向上しただけでなく、現実世界の知識を持ち自ら考える力を備えた初めての画像生成モデルである。長い日本語テキストを含む画像も生成しやすくなり、画像生成AIの性能を測るランキング「Arena」では、Googleの最新モデル「Nano Banana 2」に大差をつけて1位を獲得した。



実装状況について、現在はChatGPTのウェブブラウザ版やモバイルアプリ版、AIエージェントの「Codex」などに導入されている。また、ChatGPTのPlus、Pro、Businessプランのユーザー向けに、思考モードを使った画像生成機能が提供されている。



第2章では、実際の使い方や活用事例を解説。無料プランでもテキスト入力や画像アップロードによる画像生成・編集が可能だが、有料プランではモデル選択で「思考モデル（Thinking）」を選ぶことで、より高度な生成が行える。進化した日本語描画能力により、日本語を含む漫画やインフォグラフィックの作成が容易になった。ただし、まれにミスが生じることもあるため注意が必要だという。



画像生成AIの競争が激化する中、動画では「近いうちにGoogleも新型のNano Bananaをリリースしてくることが予想されるので、そちらも楽しみです」と、今後の動向への期待を語った。紹介されたツールやサービスの詳細は動画の概要欄から確認できるため、興味のある人は実際に試してみてはいかがだろうか。